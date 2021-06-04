Bankalar duyurdu büyük gelir elde edebilirsiniz! Bankada parası olanlar dikkat! Değişti ve belli oldu, 750 lira...
Değişti ve belli oldu, 750 lira... Bankada hesabı ve parası olan herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Yatırım yapmak isteyen herkes kendine göre bir arayışa girdi. Yurttaşlar hangi yatırım alternatifinin kendine göre uygun olduğunu inceliyor. Tehlikesiz bir birikim seçen bireyler ise vadeli mevduatı seçiyor. Bununla beraber vadeli mevduatta yüzde 19.5 orana kadar hasılat sağlamak olası. Bankaların mevduat faiz oranları açıklandı. Yüzde 16.5, yüzde 18 ve yüzde 19 faiz oranı seçenekleriyle ne kadar para yatırırsanız ne kadar elde edersiniz? Vadeli mevduatta 32 günün sonunda ne kadar kazanç sağlarsınız?
Bankada hesabı olan herkesi ilgilendiriyor. Hesaplara 750 lira yatırılıyor. Değişti ve tek tek açıklandı. Bankalar duyurdu. En yüksek yüzde 19.5 oranla gelir elde edebilirsiniz. Parası olanlar birikim yapmak için de kendilerine en uygun yatırım seçeneğini araştırıyor. Riske girmek istemeyenlerin tercihi ise vadeli mevduat. Bankaların faiz oranları değişkenlik gösteriyor. 50 bin lira parasını 32 günlük vadeliye yatıran bir kişi, yüzde 18 faiz oranıyla 750 lira gelir elde ediyor. Faiz getirisinden alınan stopaj düşürülmüştü, süre 2 ay daha uzatıldı. Aynı parayla daha fazla kazanç elde edilecek. Faiz getiri tablosu ve bankaların güncel faiz oranları açıklandı, ne kadar para ne kadar kazanç sağlıyor?