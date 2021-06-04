Altın fiyatları son dakika adeta roket gibi hız kazandı! Altın alımları için mi satmak için mi uygun zaman? Çeyrek 1000 TL...

Altın fiyatları Şubat ayı içerisinde 394 TL seviyesinde görmüş olduğu dip seviyelerin ardından Mayıs ayı itibari ile bir anda yükseliş trendine geçti. Altın fiyatları yükselişlerine devam edecek mi gibi birçok sorunun yanıtlarını aranmaya devam ediyor. Bu fiyatlardan altın almak ne kadar doğru yoksa satmak mı gerekir? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş tarafından altın hakkında merak edilenler... Yatırımcıların en çok araştırdığı konular arasında yer alan altın yükselir mi son dakika altın düşer mi sorusunun cevabı günlük olarak altın uzmanları tarafından yorumlanmaktadır. İşte altın fiyatları çıkacak mı? Gibi merak edilen konulara haber detayında cevap bulabilirsiniz.