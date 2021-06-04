Altın fiyatları son dakika adeta roket gibi hız kazandı! Altın alımları için mi satmak için mi uygun zaman? Çeyrek 1000 TL...
Çeyrek 1000 TL... Altın maliyetleri Şubat ayı içerisinde 394 TL seviyesinde görmüş olduğu dip seviyelerin ardından Mayıs ayı itibari ile bir anda yükseliş trendine geçti. Altın maliyetleri yükselişlerine devam edecek mi gibi bir hayli sualin cevaplarını aranmaya devam ediyor. Bu fiyatlardan altın almak ne kadar doğru yoksa satmak mı gerekir? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş tarafından altın hakkında merak edilen tüm sorulara yanıt verildi.Ons altın fiyatlarının yeniden 1900 doların üzerine çıkması ardından gram altın fiyatları 526 TL seviyesine kadar çıkarak 2021 yılında görmüş olduğu zirveyi yeniden tazeledi.
Altın fiyatları Şubat ayı içerisinde 394 TL seviyesinde görmüş olduğu dip seviyelerin ardından Mayıs ayı itibari ile bir anda yükseliş trendine geçti. Altın fiyatları yükselişlerine devam edecek mi gibi birçok sorunun yanıtlarını aranmaya devam ediyor. Bu fiyatlardan altın almak ne kadar doğru yoksa satmak mı gerekir? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş tarafından altın hakkında merak edilenler... Yatırımcıların en çok araştırdığı konular arasında yer alan altın yükselir mi son dakika altın düşer mi sorusunun cevabı günlük olarak altın uzmanları tarafından yorumlanmaktadır. İşte altın fiyatları çıkacak mı? Gibi merak edilen konulara haber detayında cevap bulabilirsiniz.
Piyasalar üzerinde ABD merkez bankası Fed üzerine odaklanmış olduğu belirtilirken bir yandan da faizler ile ilgili ve enflasyon oranları ile ilgili ciddi belirsizlikler dikkatleri çekiyor. Burada meydana gelen puslu havanın tamamen ortadan kalkabilmesi için iki hafta sonra Fed faiz kararı ile beraber açıklamaların takip edilmesi gerekiyor sözlerine yer verdi.
Faiz açıklaması yönü belli edecek…Fed tarafından faiz artması ile beraber bu durumların 2022 yılına kadar ertelendiğinin duyurulması ardından ons altının yukarı yönlü bir şekilde hareket ettiğine dikkatler çekildi. Bir yandan ons altın etrafında 1960 ile 2000 dolara doğru bir atak olması gözlenecek.