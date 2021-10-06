Ve peş peşe açıklama yapıldı! Emeklilere geri ödemesiz 1200 -1250 TL ve 1.750 TL faizsiz para müjdesi!

Ama, şu şekilde de bir hakka sahip olduğunuzu da ilaveten belirtmek isterim. Eğer ki henüz yapmış olduğunuz sözleşmeyi iptal ederseniz ve kalan 1 senelik promosyon ödemesini iade etmeniz durumunda gene bu promosyon kampanyalarından istifade etme hakkınız vardır.