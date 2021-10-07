Sadece uzaktan bakmak zorunda kalabilirsiniz: Sıfır veya ikinci el araba almak isteyen herkesi ilgilendiriyor! Ağızların tadı kaçtı!

Pandemi nedeniyle sıfır ve ikinci el araba fiyatları yükseliş göstermişti. Fakat araba almak isteyenlerin için gelen haberler üzücü durumda. Son olarak, Japon otomobil yapımcısı Mazda, yarı iletken çip tedarik sorunu nedeniyle 2 fabrikasında üretimi durdurma kararı aldığı öğrenildi. Yapılan açıklamada, Japon firma bu ay ülkenin batısındaki 2 fabrikasında 10 gün üretime ara vereceği belirtildi. Ayrıca Opel de çip tedariki bozukluğu nedeniyle Almanya'nın Eisenach kentindeki fabrikasında üretime 2022 senesine kadar ara vereceğini açıklamıştı.