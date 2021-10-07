Sadece uzaktan bakmak zorunda kalabilirsiniz: Sıfır veya ikinci el araba almak isteyen herkesi ilgilendiriyor! Ağızların tadı kaçtı!
Türkiye'de pek çok vatandaş araba sahibi olmak istiyor. Fakat bundan sonra yalnızca uzaktan bakmak mecburiyetinde kalabilirsiniz. Corona virüsü salgını sürecinde çoğu otomobil fabrikasının üretime ara vermesi fiyat yükselişine niçin olmuştu. Dünya çapında yaşanan çip krizi de bu yükselişi destekledi. Son olarak gelen bir habere göre ise Mazda, yarı iletken çip tedarik sorunu niçiniyle 2 fabrikasında üretimi durdurma kararı aldı.
Pandemi nedeniyle sıfır ve ikinci el araba fiyatları yükseliş göstermişti. Fakat araba almak isteyenlerin için gelen haberler üzücü durumda. Son olarak, Japon otomobil yapımcısı Mazda, yarı iletken çip tedarik sorunu nedeniyle 2 fabrikasında üretimi durdurma kararı aldığı öğrenildi. Yapılan açıklamada, Japon firma bu ay ülkenin batısındaki 2 fabrikasında 10 gün üretime ara vereceği belirtildi. Ayrıca Opel de çip tedariki bozukluğu nedeniyle Almanya'nın Eisenach kentindeki fabrikasında üretime 2022 senesine kadar ara vereceğini açıklamıştı.
OPEL'den ara kararı
Öte yandan otomobil devi Opel de ip tedariki bozukluğu nedeniyle Almanya'nın Eisenach kentindeki fabrikasında üretime 2022 senesine kadar ara vereceğini açıklamıştı.
ÇİP KRİZİ NASIL BAŞLADI?
Sağlık için giyilebilir elektronikten araç içi elektronik sistemlere kadar teknolojinin her alanında büyük öneme sahip olan çipler, ülkeler arasındaki rekabet unsurlarından biri haline dönüşürken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle otomotiv sektöründen başlayarak küresel bir "dar boğazın" başrolünü aldı.
ÇİP NERELERDE KULLANILIYOR?
60 yıl önce icat edilen çip, bilgisayarlardan otomobile günümüz modern cihazlarının en önemli ve en pahalı bileşenine dönüşürken, salgın sırasında akıllı telefonlar ve elektronik ürünlere yönelik talebin beklenmedik şekilde artmasıyla benzeri görülmemiş bir küresel kıtlığı tetikleyen kısa vadeli bir arz şokuna neden oldu.