Yüzbinlerce kişiyi ilgilendiriyor! Bugün itibariyle başladı! Her ay 650 TL hesaplara yatırılıyor!

Gündemde yoğun bir şekilde araştırılan kredi ve burs ödemeleri ile ilgili son dakika gelişmeler yaşandı ve bugün itibariyle hesaplara yatırılmaya başlandığı duyuruldu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Ekim ayı burs ve kredi ödemelerinin yapılmaya başlandığını açıkladı ve üniversite öğrenciler merakla ve heyecanla hemen hesaplarını kontrol etmeye başladı. Peki hangi tarihlerde kimlere yatıyor? KYK bursundan yararlanmaya hak kazananlar her ay 650 TL alıyor. Peki KYK burslarından kimler yararlanabiliyor, kimler yararlanamıyor, şartlar neler? İşte detaylar!