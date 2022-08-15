Ve netleşti! Tek tık karşılığında hesaplara yatmaya başladı! Anında 5.000 TL, 10.000 TL ve 20.000 TL alabilirsiniz!

Halk Bankası Özel Sektör Çalışanlarına Kredi Veriyor!

Türkiye'nin önde gelen kamu bankalarından olan ve olabildiğince köklü bir tarihe sahip olan Halk Bankası, yeni dönemde çoğalan nakit gereksinimlerine destek olmak hedefi ile bir tüketici kredisi kampanyası daha geliştirdiğini duyurdu.