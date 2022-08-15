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Haberler Ekonomi Ve netleşti! Tek tık karşılığında hesaplara yatmaya başladı! Anında 5.000 TL, 10.000 TL ve 20.000 TL alabilirsiniz!

Ve netleşti! Tek tık karşılığında hesaplara yatmaya başladı! Anında 5.000 TL, 10.000 TL ve 20.000 TL alabilirsiniz!

Ülkemizin önde gelen köklü kamu bankalarından birisi olan Halk Bankası, bilhassa son iki haftadır yukarıya yönlü hareketleri sürat kazanmış olan ekonomi piyasalarının yaratmış bulunduğu pahalı yaşam şartlarına rağmen nakit desteğine gereksinim duyan maaşlı çalışanlara seslendi. Söz hususu duyurusunda hem kamu çalışanlarının hem de özel sektör çalışanlarının aynı avantajlardan yararlanabilecekleri bir tüketici kredisi kampanyası geliştirdiğini belirten banka, ayrıntıları paylaştı.

takvim.com.tr
15.08.2022 10:45 - Son Güncelleme: 15.08.2022 10:45
Ve netleşti! Tek tık karşılığında hesaplara yatmaya başladı! Anında 5.000 TL, 10.000 TL ve 20.000 TL alabilirsiniz!

Halk Bankası, memurların ve özel sektör çalışanlarının nakde olan gereksinimlerine destek olmak hedefi ile yeni bir kredi kampanyası geliştirdiğini duyurdu.

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Ve netleşti! Tek tık karşılığında hesaplara yatmaya başladı! Anında 5.000 TL, 10.000 TL ve 20.000 TL alabilirsiniz!

Halk Bankası Özel Sektör Çalışanlarına Kredi Veriyor!

Türkiye'nin önde gelen kamu bankalarından olan ve olabildiğince köklü bir tarihe sahip olan Halk Bankası, yeni dönemde çoğalan nakit gereksinimlerine destek olmak hedefi ile bir tüketici kredisi kampanyası daha geliştirdiğini duyurdu.

Ve netleşti! Tek tık karşılığında hesaplara yatmaya başladı! Anında 5.000 TL, 10.000 TL ve 20.000 TL alabilirsiniz!

Söz hususu tüketici kredisi kampanyasının hem memurlar hem de özel sektör çalışanları doğrultusundan kullanılabileceğini bildiren banka, alakalı detayları yayınladı


Ve netleşti! Tek tık karşılığında hesaplara yatmaya başladı! Anında 5.000 TL, 10.000 TL ve 20.000 TL alabilirsiniz!

Halk Bankası'nın resmi internet sitesi aracılığı ile duyurulmuş olan çalışan kredisi kampanyasının üst limiti 20 bin TL, azami vade adedi 36 ay ve başlangıç faiz seviyesi yüzde 1,79 olarak belirlendi.

Ve netleşti! Tek tık karşılığında hesaplara yatmaya başladı! Anında 5.000 TL, 10.000 TL ve 20.000 TL alabilirsiniz!

Banka, kredi tahsis ücreti ödenip ödenmemesine göre değişik formüller ile hesaplanan nakit kampanyasının hesaplama tablolarını da oluşturdu.

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