E-devlet aracılığı ile de başvuru yapabilirsiniz! Kamu kurumundan 2.088 TL'lik karşılıksız ödeme!
SGK, eşini ya da ebeveynlerini yitirmiş olan vatandaşlara, karşılıksız ödeme yapmaktadır. Aylık olarak oluşturulan maaş ödemeleri amacıyla bilinmesi gereken bütün detaylar, SGK doğrultusundan açıklanmıştır.
16.08.2022 08:59 - Son Güncelleme: 16.08.2022 08:59
Ülke sınırları bağlamında yaşam sürdüren vatandaşlar amacıyla ilerlettiği sosyal yardım modelleri, istihdam projeleri, destek hizmetleri ve başka ödeme hizmetleri yardımıyla vatandaşlar doğrultusundan yakından takip edilen kamu kurumlarından olan SGK, annesini- babasını- eşini yitirmiş olan vatandaşlara seslendi. Kamu kurumu, alakalı şartları gerçekleştiren bütün vatandaşlara karşılıksız ödeme yapılacağını bildirdi.