Engelliye çifte destek! 1.226-1.840 TL engelli aylığı, 3.336 TL evde bakım desteği! Nasıl yararlanılıyor? İşte detaylar
Engellilere de evde engelli yakınına bakanlara da devlet maaş desteği veriyor. Haneye 5 bin 176 liraya varan ödeme girebiliyor. Ayrıca 18 yaşından küçüklerin yakınlarına da aylık bin 226 lira ödeme yapılıyor. İşte tüm detaylar...
15.08.2022 06:57 - Son Güncelleme: 15.08.2022 06:57
Şartları taşıyanlar her iki ödemeyi de alabiliyor. Böylece haneye 4 bin 562 lira 73 kuruş ya da 5 bin 176 lira 8 kuruş para giriyor.