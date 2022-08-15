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Haberler Ekonomi Engelliye çifte destek! 1.226-1.840 TL engelli aylığı, 3.336 TL evde bakım desteği! Nasıl yararlanılıyor? İşte detaylar

Engelliye çifte destek! 1.226-1.840 TL engelli aylığı, 3.336 TL evde bakım desteği! Nasıl yararlanılıyor? İşte detaylar

Engellilere de evde engelli yakınına bakanlara da devlet maaş desteği veriyor. Haneye 5 bin 176 liraya varan ödeme girebiliyor. Ayrıca 18 yaşından küçüklerin yakınlarına da aylık bin 226 lira ödeme yapılıyor. İşte tüm detaylar...

Çığıl Ön Yener
15.08.2022 06:57 - Son Güncelleme: 15.08.2022 06:57
Engelliye çifte destek! 1.226-1.840 TL engelli aylığı, 3.336 TL evde bakım desteği! Nasıl yararlanılıyor? İşte detaylar

Devlet belli şartlarda engellilere ve engellinin yakınına maaş bağlıyor.

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Engelliye çifte destek! 1.226-1.840 TL engelli aylığı, 3.336 TL evde bakım desteği! Nasıl yararlanılıyor? İşte detaylar

Yüzde 40-69 engeli olanlara aylık bin 226 lira 69 kuruş, yüzde 70 ve üzeri engeli olanlara da bin 840 lira 4 kuruş ödeme yapılıyor.

Engelliye çifte destek! 1.226-1.840 TL engelli aylığı, 3.336 TL evde bakım desteği! Nasıl yararlanılıyor? İşte detaylar

Evde engelli yakınına bakanlara ise aylık 3 bin 336 lira 3 kuruş ödeniyor.

Engelliye çifte destek! 1.226-1.840 TL engelli aylığı, 3.336 TL evde bakım desteği! Nasıl yararlanılıyor? İşte detaylar

Şartları taşıyanlar her iki ödemeyi de alabiliyor. Böylece haneye 4 bin 562 lira 73 kuruş ya da 5 bin 176 lira 8 kuruş para giriyor.

Engelliye çifte destek! 1.226-1.840 TL engelli aylığı, 3.336 TL evde bakım desteği! Nasıl yararlanılıyor? İşte detaylar

Ayrıca 18 yaşından küçüklerin yakınlarına da aylık bin 226 lira ödeme yapılıyor.

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