Ve netleşti! SGK-SSK ve Bağkur'lu emekliler maaşlarını gününden önce çekiyor! Üstelik 2.500 lira maaşa ek nakit desteği de verilecek!
SGK ile bankalar arasında yapılan anlaşmalar sonrasında emekli maaşına ek vatandaşların geri ödemesiz nakit desteğinden yararlanması sağlanıyor. Üstelik maaşını gününden önce faizsiz olarak çekme avantajlarından da tüm SGK emeklilerinin yararlanması sağlanacak. Emekli maaşına ek 2.500 TL'ye varan ek ödemeden yararlanmak isteyenlerin 31 Mart'a kadar maaş taşıma işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekiyor. Peki, emekli ek ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte Akbank emekli promosyonu ve erken maaş çekme avantajları
2022 yılında emekli maaşlarına yapılan zamların yeterli görülmemesinin ardından bankalar farklı destek programlarını açıklamaya başladı. SGK emekli maaş ödemeleri kapsamında en yüksek promosyon oranlarına sahip Akbank ilk sıralarda yer alırken, aynı zamanda emekli maaşı yatmadan 2 gün erken çekme fırsatıyla emeklinin nakit sıkıntısına çözüm sunulması hedefleniyor. Emeklilerin yararlanabildiği daha birçok ayrıcalıklı bankacılık hizmeti ise dikkat çekti.
Emekli Maaşı Gününden Önce Faizsiz Olarak Çekilebilecek!
Akbank'ın emekli maaş müşterilerine özel sağladığı bir fırsat olan faizsiz günden önce maaş çekme fırsatı, faizsiz avantajlarla uygulanıyor.
Bu sayede emekli maaşı yatmadan önce nakit ihtiyacını hemen gidermek isteyenler herhangi bir ekstra ücret veya faiz ödemek zorunda kalmadan maaşını bankadan alabilecek. Öte yandan emeklilere özel birçok günlük bankacılık hizmeti de masrafsız veya düşük ücret ve oranlar üzerinden sunuluyor.
Emekli maaşını Akbank'tan 3 yıl süreyle almayı taahhüt eden vatandaşlar ise en düşük emekli maaşı olarak belirlenen 2.500 TL oranında nakit promosyon fırsatından da yararlanabilecek.