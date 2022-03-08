8 Mart 2022 SIVI YAĞ FİYATLARI: A101-BİM-ŞOK-Migros -Tarım Kredi- Trendyol Ayçiçek yağı kaç TL oldu? 5 LT Yudum, Biryağ, Komili, Abalı Ayçiçek yağı...
8 Mart 2022 ayçiçek yağı fiyatları hakkında araştırmalar hız kazandı. Rusya Ukrayna savaşının ardından ayçiçek yağı tedariğinde sorun yaşanacağı iddiaları sosyal medyada büyük ses getirdi. Bu noktada zincir marketler yağları depolara kaldırıp vatandaşa satmadı. Bazı marketlerde ise etiket değişikliğine gidildi. EGM tarafından sosyal medyada 'Yağ fiyatları' üzerinden provokatif ve dezenformasyon içeren paylaşımlarda bulunan 45 hesap hakkında işlemler başlatıldığı duyuruldu. Tüm bu gelişmelerin ardından vatandaşlar zincir marketlerdeki güncel yağ fiyatlarını araştırmaya başladı. Haberimizde A101 - MİGROS- ŞOK- CARREFOURSA- Tarım Kredi gibi market zincirlerinin güncel yağ fiyatlarına yer verdik. Peki, Ayçiçek yağı kaç TL oldu? 1 LT, 2 LT, 3 LT, 5 LT Ayçiçek yağı kaç TL? İşte zam iddiaları sonrası A101, MİGROS, ŞOK güncel ayçiçek yağı fiyatları!
Sabah saatlerinden itibaren güncel ayçiçek yağı fiyatları merak edilip araştırılıyor. Rusya Ukrayna savaşının etkisiyle sosyal medyada dönen ayçiçek yağının bulunmayacağı iddiları büyük bir krize neden oldu. Zincir marketler etiketlerde değişikliğe gitti. Stokların tükenme ve fiyatların daha da artma iddialarına karşı vatandaşlar marketlere akın etti. Bazı zincir marketler ise reyonlardaki yağları kaldırdı bazılarının fiyatlarını değiştirdi. Etiket değiştiremeyen bazı marketlerde ise vatandaş kasada şok yaşadı. Haberimizde zincir marketlerin güncel yağ fiyatlarına yer verdik. Peki, Ayçiçek yağı kaç TL oldu? İşte güncel fiyatlar...
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul'da Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni'nde konuştu. Nebati, "Etiketler üzerinden operasyon çekenlere biz de operasyon çekeceğiz. Türkiye'nin temmuz ayın kadar yetecek ay çiçek yağı var" dedi.
Fırsatçılar yine harekete geçti. Yeni oyunu ayçiçek yağında sahneledi. Sosyal medya üzerinden 'Ayçiçek yağında stok yetersiz. Tedarikte sorun yaşanacak' yalanını ortaya attı.
ETİKET-KASA FARKI
Öyle ki; bir zincir markete alışveriş yapmaya giden bir vatandaş, 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatını 130 lira görünce almak istedi. Fakat kasaya gidene kadar fiyat zamlandı. Kasada ayçiçek yağının 200 lira olduğunu öğrenen vatandaş isyan etti. Tüketicilerden bunun gibi pek çok şikayet gelirken, bazı internet sitelerinde de akıl almaz fiyatlar görüldü. Denetimler sıkılaştırıldı.