Halkbank’tan ev hanımlarına faizsiz kredi! Kendi işini kurmak isteyen kadınlara Halk Bankası sıfır faizli KOSGEB kredisi! 100.000 TL hesapta!

Yeni iş kuran ve işletme yaşı 6 ayı geçmeyen kadın girişimciler ise 100.000 TL'ye kadar olan finansman ihtiyaçları için kredi talep edebilecekler. Kendi işini kurmuş veya yeni iş kuran kadın girişimcilerin söz konusu krediden avantajlı oranlarla yararlanması sağlanacak.