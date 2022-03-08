Halkbank'tan ev hanımlarına faizsiz kredi! Kendi işini kurmak isteyen kadınlara Halk Bankası sıfır faizli KOSGEB kredisi! 100.000 TL hesapta!
Halkbank bayan girişimcilere özel cazip kredi fırsatları sunmaya devam ediyor. İlk defa iş kuracak ya da işini kurmuş bayanların çalışma hayatına kesintisiz ve kuvvetli bir şekilde devam etmelerini gerçekleştirmeyi amaçlayan Halkbank, faizsiz kredi seçenekleriyle ilgi çekiyor. 6 aya varan anapara geri ödemesiz seçeneklere sahip krediler, işletmeleri amacıyla finansman desteği arayan kadınların yardımına koşuyor. Kadınların ekonomiye daha çok katkı sağlamaları amacıyla başlatılan kredi paketleri kapsamında ayrıcalıklı oranlar yer almaya devam ediyor. Peki, Halkbank kadın girişimcilere özel krediler neler? İşte Halkbank faizsiz girişimci krediler
İlk defa iş kuracak veya işini kurmuş ve faaliyetlerini genişletmek isteyen kadın girişimciler için özel oranlarla Halkbank kredi desteği veriyor. Kadınlara girişimcilerin yararlanabildiği farklı tür kredi seçenekleriyle işletmeleri için ihtiyaç duyacakları birçok alanda kredi verilmesi hedefleniyor.
Halkbank 6 Ay Ödemesi Kadın Girişimci Kredisi
''Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları'' sloganıyla Halkbank'ın kadın girişimcilere özel finansman seçenekleri sunulmaya devam ediyor. Kamu bankası aracılığıyla kadın girişimciler için verilecek kredi kapsamında 150.000 TL'ye kadar azami kredi limiti işini kurmuş kadın girişimcilere verilecek.
Kredi vadesi içinde 6 aya varan anapara ödemesiz dönem fırsatı ile Halkbank finansmanı kullanan kadın girişimcilerin geri ödemelerini ertelemeleri ve rahat bir ödeme planı ile taksitlendirme imkanından da yararlanmaları sağlanıyor.