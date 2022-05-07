Ve netleşti! PTT şubelerinden anında alabilirsiniz! 1.300 TL hesaplara yatıyor! 2015 yılından sonra...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan canlı doğum yardımı, tek seferlik bir yardımdır. Bu yardım kapsamında hane içi kişi başına düşen aylık ortalama geliri bin 417 TL'den düşük olan tüm vatandaşlara, çocuk sayısına göre yardım yapılmaktadır.