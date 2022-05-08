🔔TOKİ'den farklı illerde bütçeye uygun fiyatlarla ev sahibi olun! 📢%25 peşinat ile 120 ay vade konut fırsatı! 📌Başvuru şartları ise...
2022 Mayıs ayı yaşanırken yeni ayda yeni konut satış ihaleleri de gündeme geliyor. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) farklı illerde sunduğu 2+1, 3+1 bütçeye uygun fiyatlarla ev sahibi yapıyor. Özellikle %25 peşinat ile 120 ay vade konut fırsatı yoğun ilgi görüyor, projeye göre bu peşinatlar ve vadeler değişiklik gösteriyor. Projelere göre ihale tarihleri de satış duyurusunda belirtiliyor, TOKİ konut projelerine başvuru için gerekenlere dair bilgiler merak konusu oluyor. Haberimizden tüm detaylara ulaşabilirsiniz.
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) vatandaşları uygun fiyatlarla ev sahibi yapmaya devam ediyor ve güncel satış ihalelerini duyuruyor. Yıllardır kira ödemekten bıkan ve kolay geri ödeme koşulları ile ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar TOKİ güncel ilanlarını yakından takip ediyor, pek çok farklı ilde 2+1, 3+1 konut seçenekleri yer alıyor. Farklılaşmakla birlikte %25 peşinat ile 120 ay vade konut fırsatı yer alıyor. Kimisinde %50 peşinat, kimisinde 36 ay vade, kimisinde hemen teslim seçenekleri de yer alıyor. TOKİ başvuru şartları ile ilgili bilgiler de haberimizde yer alıyor.
ANKARA MAMAK KUSUNLAR 1374 ADET KONUT
AÇIK ARTIRMA SATIŞ DUYURUSU
(MUHTELİF İŞYERİ ve KONUT)
İdaremiz mülkiyetinde bulunan 17 Mayıs 2022 ve 18 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek
Açık Artırma (teklif alma) ile satışa sunulmuştur.
Satış işlemlerine yönelik reklam, tanıtım, pazarlama ve satış organizasyonu hizmetleri Emlak
Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. tarafından yerine getirilecektir.
Açık Artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası
A.Ş. tarafından yürütülecek olup, başvurular/teminatlar anılan Bankaların tüm şubeleri aracılığı ile
kabul edilecektir. Bununla birlikte, teklif alma sonrası Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalatma
işlemleri yine anılan Bankalar tarafından belirlenecek Temerküz Şubeler aracılığı ile yürütülecektir.
Ayrıca, açık artırma (teklif alma) gününde de başvuru kabul edilecektir.
muhammen bedeli 199.999.- TL ye kadar olanlar için 15.000.-(Onbeşbin) TL,
muhammen bedeli 200.000 - 399.999.- TL'ye kadar olanlar için 50.000.-(Ellibin) TL,
muhammen bedeli 400.000 – 999.999.- TL'ye kadar olanlar için 100.000.-(Yüzbin) TL,
muhammen bedeli 1.000.000.- TL ve üstünde olanlar için 250.000.-(İkiyüzellibin) TL,
katılım teminatı ödendiğine dair dekont,