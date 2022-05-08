🔔TOKİ'den farklı illerde bütçeye uygun fiyatlarla ev sahibi olun! 📢%25 peşinat ile 120 ay vade konut fırsatı! 📌Başvuru şartları ise...

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) vatandaşları uygun fiyatlarla ev sahibi yapmaya devam ediyor ve güncel satış ihalelerini duyuruyor. Yıllardır kira ödemekten bıkan ve kolay geri ödeme koşulları ile ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar TOKİ güncel ilanlarını yakından takip ediyor, pek çok farklı ilde 2+1, 3+1 konut seçenekleri yer alıyor. Farklılaşmakla birlikte %25 peşinat ile 120 ay vade konut fırsatı yer alıyor. Kimisinde %50 peşinat, kimisinde 36 ay vade, kimisinde hemen teslim seçenekleri de yer alıyor. TOKİ başvuru şartları ile ilgili bilgiler de haberimizde yer alıyor.