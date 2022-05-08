Traktör alacak olan çiftçilere yüzde 50 faiz indirimi hakkı tanınacak! Ziraat Bankası duyurdu: Traktör kredisi başvuru şartları neler?

Çiftçilerin yaşadıkları tüm bu sıkıntılar, ülke ekonomisine ve ülke içi tarımsal üretime olumsuz olarak etki etti. Bu gelişmeler ışığında harekete geçen ve dışa bağımlılığın ortaya çıkmasını engellemek isteyen Ziraat Bankası, ilgili şartları sağlayan tüm çiftçilere faiz indiriminden yararlanabilecekleri traktör kredisi hizmetinde bulunacağını açıkladı. Banka, ilgili kredi kampanyasının ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı.