Ve netleşti! Hemen alıyorsunuz! Elektrik faturasıyla PTT’ye gidenlere para verilecek: Flaş açıklama!
Peş peşe açıklama yapıldı. Vatandaşlar adeta bayram edecek. Kış aylarına girilmesiyle elektrik ve yakacak desteğine gereksinim duyan vatandaşlar amacıyla yardım geliyor. Bakan Yanık elektrik ve yakacak yardımı ile alakalı detayları açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kış mevsimi süresince gereksinim sahibi kişilerin yakacak ve elektrik giderlerine destek olmak amacıyla toplamda 2,5 milyar TL yardım vereceklerini açıkladı.
Kış aylarına girilmesiyle yakacak ve elektrik kullanımı de arttı. Yakacak ve elektrik kullanımının yükselmesi ile gereksinim sahibi vatandaşlara kış yardımı yapılmaya başlandı. Yakacak yardımı alabilmek amacıyla e-Devlet üzerinden müracaat yapılırken, elektrik desteği amacıyla de fatura ile PTT'ye gitmek gerekiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Önümüzdeki kış günlerinde yakacak ve elektrik yardımları kapsamında gereksinim sahibi vatandaşlarımıza 2,5 milyar TL destek vereceğiz." dedi.
YAKACAK YARDIMI
Bakan Yanık, yakacak yardımı ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar amacıyla Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'ndan kömür tahsis ederek dağıtımını gerçekleştirdiklerini belirtti.
Kış ayları süresince yapılacak yakacak dağıtım işlemlerinin maliyetinin 40 milyon TL olduğunu kaydeden Bakan Yanık, "Tüm Türkiye'de tespit edilen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız vasıtasıyla süratli ve etkin bir şekilde lüzum sahiplerimize bu dağıtımı gerçekleştireceğiz." dedi.