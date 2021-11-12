Ve netleşti! Hemen alıyorsunuz! Elektrik faturasıyla PTT’ye gidenlere para verilecek: Flaş açıklama!

Kış aylarına girilmesiyle yakacak ve elektrik kullanımı de arttı. Yakacak ve elektrik kullanımının yükselmesi ile gereksinim sahibi vatandaşlara kış yardımı yapılmaya başlandı. Yakacak yardımı alabilmek amacıyla e-Devlet üzerinden müracaat yapılırken, elektrik desteği amacıyla de fatura ile PTT'ye gitmek gerekiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Önümüzdeki kış günlerinde yakacak ve elektrik yardımları kapsamında gereksinim sahibi vatandaşlarımıza 2,5 milyar TL destek vereceğiz." dedi.