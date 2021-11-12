Ticaret Bakanlığı'ndan girişimciye destek müjdesi! E-ticarete geçene en az 10.000 TL verilecek! Ancak iki belgenizin olması şart!
Belgesi olan anında başvuru yapabiliyor ve 2 yıl boyunca ödeniyor. Ticaret Bakanlığı e-ticarete geçene 9.590 TL destek verecek. E-ticaret yapmak isteyenlere devlet tarafından yeni destekler sunulmaya devam ediyor. İşini e-ticaret alanında yapmak isteyen kişilere Ticaret Bakanlığı tarafından site başına 9.590 TL ödeme yapılıyor. Verilen destek tutarı enflasyon oranına göre her yılda güncellenirken e-ticaret sitesi için 2 boyunca yararlanılabilmektedir. Destekten faydalanmak için en az bir yabancı dil desteği olan site olması ve üye olunacak sitenin Ticaret Bakanlığı'na kayıtlı olması gerekmektedir.
12.11.2021 10:31
- Son Güncelleme: 12.11.2021 10:31
Ticaret Bakanlığı'ndan girişimciye destek müjdesi! E-ticarete geçene en az 10.000 TL verilecek! Ancak iki belgenizin olması şart! Şüphesiz ki günümüzün en popüler işlerinden birisi de e-ticaret. Yaptığı işi e-ticaret alanına taşımak isteyen kişilere Ticaret Bakanlığı çeşitli destek sunuyor. Bakanlık tarafından site başına 9 bin 590 TL'ye kadar destek sağlanıyor. Bu alanda iş yapmak isteyen vatandaşlar ise başvuruya dair bilgileri öğrenmek istiyor. Üyelik giderleri için destek sağlanıyor ve bazı belgelerin bulunması yeterli oluyor. Bakanlık ayrıca güvenilebilecek e-ticaret sitelerinin araştırmalarını yapıyor ve listeyi web sitesinde yayımlıyor. Üye olunacak sitenin Ticaret Bakanlığı'nın listesinde olması çok önemli.