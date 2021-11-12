Ticaret Bakanlığı'ndan girişimciye destek müjdesi! E-ticarete geçene en az 10.000 TL verilecek! Ancak iki belgenizin olması şart! Şüphesiz ki günümüzün en popüler işlerinden birisi de e-ticaret. Yaptığı işi e-ticaret alanına taşımak isteyen kişilere Ticaret Bakanlığı çeşitli destek sunuyor. Bakanlık tarafından site başına 9 bin 590 TL'ye kadar destek sağlanıyor. Bu alanda iş yapmak isteyen vatandaşlar ise başvuruya dair bilgileri öğrenmek istiyor. Üyelik giderleri için destek sağlanıyor ve bazı belgelerin bulunması yeterli oluyor. Bakanlık ayrıca güvenilebilecek e-ticaret sitelerinin araştırmalarını yapıyor ve listeyi web sitesinde yayımlıyor. Üye olunacak sitenin Ticaret Bakanlığı'nın listesinde olması çok önemli.