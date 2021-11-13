Emekliliğin yolu açılıyor... EYT son durum: Milyonlar için çözüm paketi hazırlanıyor: 6 adım takip edilecek!

Her geçen gün Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili gelişmeler duyuruluyor ve vatandaşlar tarafından sıkı takibe alınıyor. Prim günü dolduğu halde, sigorta başlangıç günü sebebiyle yaşa takılan EYT'liler için hükümet kanadından peş peşe açıklamalar ve çalışmalar duyuruluyor. 7 milyona yakın sigortalıyı ilgilendiren EYT çalışmaları birçok açıdan devam ediyor. Konunun hem emeklilikle ilgili hem de bütçe ile ilgili yönleri bulunduğu için çalışma bakanlığı bürokratlarının önderliğinde Hazine ve Maliye Bakanlığı bürokratları ve uzmanlarla birlikte çalışmalar yürütüldüğü dile getirildi. Peki, bu komisyonun masasında EYT için hangi çalışmalar bulunuyor? EYT için hangi seçenekler masada? İşte EYT'liye emelilik yolunu açacak aşamalar!