Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Ve netleşti! Gün ortasında nakde sıkışanlara, anında 10 bin TL'lik hizmet verilecek! Başvuran alıyor

Ve netleşti! Gün ortasında nakde sıkışanlara, anında 10 bin TL'lik hizmet verilecek! Başvuran alıyor

Şu günlerde nakit sıkışıklığı artan vatandaşlara, kamu bankası Vakıfbank'tan müjdeli haber geldi. Banka, mevcut müşterilerine taksitli nakit avans hizmeti sunacağını bildirdi. İşte Vakıfbank'ın avans hizmetine ilişkin ayrıntılar

takvim.com.tr
11.05.2022 12:51 - Son Güncelleme: 11.05.2022 13:25
Ve netleşti! Gün ortasında nakde sıkışanlara, anında 10 bin TL’lik hizmet verilecek! Başvuran alıyor

Vakıfbank yeni dönemde geliştirmiş olduğu hizmetlere bir yenisini daha ekleyerek, gün ortasında nakde sıkışan mevcut müşterilerine ATM noktalarından dahi kolaylıkla ulaşabilecekleri taksitli nakit avans hizmeti sunacağını açıkladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ve netleşti! Gün ortasında nakde sıkışanlara, anında 10 bin TL’lik hizmet verilecek! Başvuran alıyor

Vakıfbank Taksitli Nakit Avans Hizmeti 2022

Geliştirdiği hizmetlerin avantajlı fırsatları sayesinde öne çıkmayı başaran kamu bankası Vakıfbank, son olarak son olarak sendikasyon kredisinde ki başarısı ile gündeme gelmeyi başarmıştı.

Ve netleşti! Gün ortasında nakde sıkışanlara, anında 10 bin TL’lik hizmet verilecek! Başvuran alıyor

Daha sonrasında da olumsuz ekonomik koşullar çerçevesinde nakde sıkışıklığı artan mevcut müşterileri için çağrıda bulunan banka, ilgili hizmetinin "taksitli nakit avans" ismine sahip olduğunu bildirdi.

Ve netleşti! Gün ortasında nakde sıkışanlara, anında 10 bin TL’lik hizmet verilecek! Başvuran alıyor

Vakıfbank'ın kart ürünlerini kullanan mevcut müşterileri için geliştirmiş olduğu taksitli nakit avans hizmetinin azami vade sayısı 12 ay, aylık faiz oranı ise yüzde 1,80 olarak belirlendi.

Ve netleşti! Gün ortasında nakde sıkışanlara, anında 10 bin TL’lik hizmet verilecek! Başvuran alıyor

Banka, ilgili hizmetinin üst limitinin 10 bin TL olduğunu bildirirken, bireysel kart sahiplerinin söz konusu hizmet için başvuruda bulunabileceklerini belirtti.

SON DAKİKA