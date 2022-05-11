Ve netleşti! Gün ortasında nakde sıkışanlara, anında 10 bin TL'lik hizmet verilecek! Başvuran alıyor
Şu günlerde nakit sıkışıklığı artan vatandaşlara, kamu bankası Vakıfbank'tan müjdeli haber geldi. Banka, mevcut müşterilerine taksitli nakit avans hizmeti sunacağını bildirdi. İşte Vakıfbank'ın avans hizmetine ilişkin ayrıntılar
11.05.2022 12:51 - Son Güncelleme: 11.05.2022 13:25
Vakıfbank Taksitli Nakit Avans Hizmeti 2022
Geliştirdiği hizmetlerin avantajlı fırsatları sayesinde öne çıkmayı başaran kamu bankası Vakıfbank, son olarak son olarak sendikasyon kredisinde ki başarısı ile gündeme gelmeyi başarmıştı.
Vakıfbank'ın kart ürünlerini kullanan mevcut müşterileri için geliştirmiş olduğu taksitli nakit avans hizmetinin azami vade sayısı 12 ay, aylık faiz oranı ise yüzde 1,80 olarak belirlendi.