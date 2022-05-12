İlkokul- üniversite mezunlarına 4 bin 253- 8500 TL arası maaş! Başvurular TC kimlik NO ile... Hastanelere 18-45 yaş arası KPSS'siz şartsız alım müjdesi!

Hastanelere KPSS şartsız alımlar başladı. En düşük 4 bin 253 TL, en yüksek 8500 TL maaş! Başvurular İŞKUR aracılığı ile yapılacak. T.C kimlik numarasıyla İŞKUR'a giriş yaptıktan sonra arama kısmına hastane temizlik görevlisi, hastane klinik destek elemanı veya hastane hizmetlisi yazanlar tek tıkla başvuruda bulunabilecek. İstanbul başta olmak üzere Gaziantep, Kocaeli, Muğla ve daha bir çok ile alım müjdesi geldi. Özel şartlar ilanlara göre değişkenlik gösterirken, genel şartlar ise bütün iş ilanları için aynı olmaktadır. İşte detaylar...