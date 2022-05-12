İlkokul- üniversite mezunlarına 4 bin 253- 8500 TL arası maaş! Başvurular TC kimlik NO ile... Hastanelere 18-45 yaş arası KPSS'siz şartsız alım müjdesi!
İŞKUR 2022 güncel iş ilanlarını yayımladı. İlanlarda hastanelere de alım yapılacağı görüldü. İlkokul, lise ve üniversite mezunları başvurabilir. 18-45 yaş arası KPSS'siz şartsız alım müjdesi geldi. 4 bin 253- 8500 TL arası maaş verilecek. Başvurular TC kimlik NO ile İŞKUR üzerinden yapılıyor. İş arayanlar, hastanelerde çalışmak isteyenler detayları araştırmaya koyuldu. Özellikle İstanbul'da alım yapılacağının duyurulması üzerinde onlarca kişi harekete geçti. İşte başvuular hakkında detaylı bilgiler...
Hastanelere KPSS şartsız alımlar başladı. En düşük 4 bin 253 TL, en yüksek 8500 TL maaş! Başvurular İŞKUR aracılığı ile yapılacak. T.C kimlik numarasıyla İŞKUR'a giriş yaptıktan sonra arama kısmına hastane temizlik görevlisi, hastane klinik destek elemanı veya hastane hizmetlisi yazanlar tek tıkla başvuruda bulunabilecek. İstanbul başta olmak üzere Gaziantep, Kocaeli, Muğla ve daha bir çok ile alım müjdesi geldi. Özel şartlar ilanlara göre değişkenlik gösterirken, genel şartlar ise bütün iş ilanları için aynı olmaktadır. İşte detaylar...
HASTANE VE SAĞLIK MERKEZLERİNE PERSONEL ALIMI BAŞLADI
İŞKUR açık iş ilanları kapsamında Türkiye'nin çeşitli şehirlerindeki hastane ve sağlık merkezlerine personel alımı yapılacak. Başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları sadece İŞKUR online olarak yapılacak. Peki, İŞKUR hastane personel alımlarına kimler başvurabilir? Başvuru şartları neler?
İŞKUR HASTANELERE GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) hasta kabul ve kayıt görevlisi personel alımı ilanı genel başvuru şartları şöyle:
En az ilköğretim mezunu
Sağlık sektöründe deneyimi olan ya da deneyim kazanmak isteyen,
İletişim ve planlama becerileri gelişmiş,
Hizmet ve çözüm odaklı,
Ekip çalışmasına yatkın,
Provizyon ve fatura işlemlerine hakim,