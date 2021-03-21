Ve netleşti! Faizsiz kredi desteği geliyor! On binlerce kişinin başvuru yaptığı kredi detayları 18 ay taksitle ödenecek
Faizsiz kredi desteği geliyor! Korona virüs salgın ile birlikte binlerce vatandaş borcunu ödemek mevzusunda güçlük çekti. Esnaflar yine yapılandırma süreçlerinin gelmesi ile rahat bir soluk aldılar. Ana para borçları için bütün 18 aylık taksitlendirme yapılacak. Kalan taksitler içerisinde de faiz olmadan 6 ay zaman ile erteleme yapılarak ödemeler geçerli olacak. Koronavirüs salgını nedeniyle borcunu ödeyemeyen esnaf için yeniden yapılandırma geldi. Anapara borçları 18 ay taksitlendirilecek. Kalan taksitler de faizsiz 6 ay süreyle ötelenecek. 100 bini aşkın esnaf başvuruda bulundu.
Korona virüs salgın ile beraber binlerce vatandaş borcunu ödemek konusunda zorluk çekti. Esnaflar yeniden yapılandırma süreçlerinin gelmesi ile rahat bir nefes aldılar. Ana para borçları için tam 18 aylık taksitlendirme yapılacak. Şu anda borç yeniden yapılandırmasına başvuranların sayısının 100 bini aştığını da vurgulayan Akgül, "Toplamda 500 milyon lirayı geçen bir yeniden yapılandırmadan bahsediyoruz. İlk çıktığında bankadan çekilen kredi miktarı ise 3-4 milyar lira civarındaydı" diye konuştu.
Korona virüs salgınından dolayı gelirleri azalan ve borçlarını ödemek konusunda zorluk çeken esnaflar için yeni kolaylıklar gelmeye devam ediyor. Türkiye esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri birlikleri merkez birliği kefaleti ile beraber Halkbank tarafından kullandırılan krediler için daha önce borçlarını yapılandırmış olan fakat ödemek ya da yapılandırmaktan faydalanamayanlar için ertelemeler geldi.
Faizsiz çözüm imkanlarının ayrıntıları geldi.Kredi borç yapılandırma süreçleri içerisinde TESKOMB'un alacakları gecikme faizlerinden de vazgeçilerek ana para borçları üzerinden 18 ay taksitlendirme imkanları verilecek. Yeni yapılandırma süreçlerinde daha önce borçları olan yapılandırılan ve taksitleri devam edenlerin kalan taksitleri için de faizsiz olarak 6 ay ertelemeler ötelenecek.
Faizlerde yüzde 4
Gelen son dakika haberlerine bakılacak olduğu zaman TESKOMB başkanı Abdülkadir Akgül; kredi faiz oranlarında değişmeler olmadığı, yüzde 4 – 4,5 arasında aynı kaldıklarına dair açıklamalar yapıldı. Bu açıklama sırasında; '' esnafların almış oldukları krediler için üç taksit ödeme konusunda zorluk çekenler sunulan bu fırsatlardan yararlanma hakkına sahip olmayacaklar. K
Korona virüs süreçlerinin devam ettiği bu anlarda esnafların ödeme güçleri hala yerine gelmedi.Bu yüzden de bizler esnaflarımıza destek olabilmek amacı ile yeni bir kolaylık getirmeyi tercih ettik. '' sözlerine yer verdi. Başvuran kişi sayılarının 100 binin de üzerine çıkması verilen bu destekler içerisinde binlerce kişinin rahat hareket etmesine ve ekonomik anlamda biraz da olsa rahat etmelerine olanak sundu.