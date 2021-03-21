Ve netleşti! Faizsiz kredi desteği geliyor! On binlerce kişinin başvuru yaptığı kredi detayları 18 ay taksitle ödenecek

Korona virüs salgınından dolayı gelirleri azalan ve borçlarını ödemek konusunda zorluk çeken esnaflar için yeni kolaylıklar gelmeye devam ediyor. Türkiye esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri birlikleri merkez birliği kefaleti ile beraber Halkbank tarafından kullandırılan krediler için daha önce borçlarını yapılandırmış olan fakat ödemek ya da yapılandırmaktan faydalanamayanlar için ertelemeler geldi.