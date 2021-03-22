Kamunun devleri Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bank uygun faiz oranlarıyla kredi veriyor! Acil nakit ihtiyacı varsa...
Kredisini sunarken vatandaşlara rahat soluk aldıracak, kredi fırsatı biçiminde açıklamalarını yaptılar. Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası'ndan gelen son aktüel faiz oranları da duyuruldu. Kredi çekmek isteyen herkes için uygun faiz oranlı kredi fırsatları geliyor. Ayrıca krediyi sürükleyip 3 aya kadar erteleme fırsatınız da bulunmaktadır.
Ekonomik olarak sıkıntılı günler yaşayan vatandaşa ve esnafa müjdeli haber verildi. Acil nakit ihtiyacı olan ve ihtiyaçlarını karşılamak için kredi sürüklemek isteyen fertleri ilgilendirmektedir. Zor günler geçirdiğimiz şu günlerde kamunun dev bankaları vatandaşların yanında olmaya çalışıyor. Bir hayli insan acil nakit ihtiyacından dolayı kredi çekmek istiyor.
Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası güncel faiz oranları nelerdir?
Bu zorlu günlerde vatandaşın yanında olup onlara destek olmaya çalışan kamu bankaları vatandaşa 5 farklı destek sunmaktadır. Emekli kredisi, çalışan kredisi, konut kredisi, araç kredisi, ihtiyaç kredisi. Konut kredisinde en düşük faiz oranı 1.47 dir. Tüketici kredilerinde en düşük faiz oranı 1.58' dir. Araç kredisinde en düşük faiz oranı 1.41'dir.
Sizler de bankaları resmi internet sayfalarını ziyaret ederek kredi ve paketleri hakkında daha detaylı bilgi alabilir. Kredi başvurularınızı internet sayfaları üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Dilerseniz başvurularınızı mobil uygulamalar üzerinden, internet bankacılığı üzerinden, müşteri hizmetleri merkezinden ve kimlik belgelerimiz de birlikte şubeleri uğrayarak başvuru sağlayabilirsiniz.