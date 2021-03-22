Kamunun devleri Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bank uygun faiz oranlarıyla kredi veriyor! Acil nakit ihtiyacı varsa...

Ekonomik olarak sıkıntılı günler yaşayan vatandaşa ve esnafa müjdeli haber verildi. Acil nakit ihtiyacı olan ve ihtiyaçlarını karşılamak için kredi sürüklemek isteyen fertleri ilgilendirmektedir. Zor günler geçirdiğimiz şu günlerde kamunun dev bankaları vatandaşların yanında olmaya çalışıyor. Bir hayli insan acil nakit ihtiyacından dolayı kredi çekmek istiyor.