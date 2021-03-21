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Yüzbinlerce kişiye müjdeli haber! Maaşını Ziraat Bankası’ndan çekenlere konut ve nakit ihtiyaçları için kredi fırsatı!

Yüzbinlerce kişiye müjdeli haber geldi ve pandemi döneminde vatandaşlara rahat bir nefes almaları için sunulan banka fırsatlarından biri de Ziraat Bankası'ndan duyuruldu. Maaşını Ziraat Bankası'ndan çekenlere konut ve nakit ihtiyaçları için kredi fırsatı sunuluyor. Hem de şubeye gitmeye gerek kalmadan başvuru yapılabiliyor. Maaşını Ziraat Bankası'na taşıyanlar da bu fırsattan yararlanabiliyor. Ev almak ya da nakit ihtiyacını karşılamak isteyenler için Ziraat Bankası kredi fırsatının detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.

21.03.2021 13:07 - Son Güncelleme: 21.03.2021 13:07
Yüzbinlerce kişiye müjdeli haber! Maaşını Ziraat Bankası’ndan çekenlere konut ve nakit ihtiyaçları için kredi fırsatı!

Yüzbinlerce kişiye müjdeli haber geldi ve pandemi döneminde vatandaşlara rahat bir nefes almaları için sunulan banka fırsatlarından biri de Ziraat Bankası'ndan duyuruldu. Maaşını Ziraat Bankası'ndan çekenlere konut ve nakit ihtiyaçları için kredi fırsatı sunuluyor. Hem de şubeye gitmeye gerek kalmadan başvuru yapılabiliyor. Maaşını Ziraat Bankası'na taşıyanlar da bu fırsattan yararlanabiliyor. Ev almak ya da nakit ihtiyacını karşılamak isteyenler için Ziraat Bankası kredi fırsatının detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.

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Yüzbinlerce kişiye müjdeli haber! Maaşını Ziraat Bankası’ndan çekenlere konut ve nakit ihtiyaçları için kredi fırsatı!

Maaşını Ziraat Bankası'ndan çeken milyonlarca çalışan kredi fırsatlarından da yararlanabiliyor. Ziraat Bankası'nda mevcut maaş hesabı bulunan ya da yeni geçecek vatandaşlara yönelik konut ve ihityaç kredisi kampanyaları oldukça dikkat çekiyor ve detaylar gündemde sıklıkla araştırılıyor. Ziraat Bankası kredi şartları neler, konut ve ihtiyaç kredisi çekmek isteyenlerin hangi özellikleri taşıması gerekiyor. Ziraat Bankası maaş müşterilerine özel kredi avantajlarını haberimizde derledik.

Yüzbinlerce kişiye müjdeli haber! Maaşını Ziraat Bankası’ndan çekenlere konut ve nakit ihtiyaçları için kredi fırsatı!

Maaşını Ziraat'ten Alan Çalışanlara Özel Krediler Ziraat'te!

Maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan çalışanlar, Çalışanın Artısı Kredi Paketi ile konut ve nakit ihtiyaçlarını avantajlı koşullar ile karşılıyor, Dijital Kredi ürünü ile şubeye gitmeden kredi kullanabiliyor.

Yüzbinlerce kişiye müjdeli haber! Maaşını Ziraat Bankası’ndan çekenlere konut ve nakit ihtiyaçları için kredi fırsatı!
Tüketici Kredisi:
Kredi tutarı: 20.000 TL
Kredi Vadesi (Ay):36 ay
Faiz Oranı (%): 1,51
Tahsis Ücreti:100 TL
Taksit Tutarı:761, 16 TL
Yıllık MaliyetOranı (%): 24,5215
Yüzbinlerce kişiye müjdeli haber! Maaşını Ziraat Bankası’ndan çekenlere konut ve nakit ihtiyaçları için kredi fırsatı!

Konut Kredisi:

Kredi Tutarı:100.000 TL
Kredi Vadesi (Ay):120 ay
Faiz Oranı (%):1,37
Tahsis Ücreti:500TL
Taksit Tutarı:1.702,65 TL
Yıllık Maliyet Oranı (%) 18,1954