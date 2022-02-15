Ve netleşti! Bu ay emekli maaşları bir kez daha artıyor! Emekli maaşlarına 750 TL’den 3.000 TL’ye kadar ek para ekleniyor!

Hangi Emekli Ne Kadar Ödeme Alacak?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma sonrasında bankalardan emekliye maaşlarına ek ödemeler yapılmaya başladı. SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı (4/a, 4/b, 4/c) kapsamında yer alan emeklilerin yararlanabildiği bu ödemeler kapsamında tüm SGK emeklileri aylık maaşları tutarına göre yapılacak hesaplamalar ile ödeme alabilecek.