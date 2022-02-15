32 ve 92 günlük vadeli mevduat ile 20.000 TL'ye 1000 TL kazanç! 15 Şubat bankalar sınırları aştı! İşte yüksek kazanç teklifleri
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) doğrultusundan kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarına dair verilerin paylaşılmasının sonrasında, bankaların TL mevduatlarında verdikleri en yüksek faiz oranları da merak edilmeye başladı. Geçtiğimiz 7 Şubat devresine dair bilgilere göre söz hususu hesaplar amacıyla 313 milyar lira oranına ulaşıldığı aktarılmıştı. Bankalar ise yeni düzenin döneme girmesinin sonrasında 32 günlük en yüksek vadeli mevduat hesap faiz oranlarında güncellemeye gittikleri görüldü. Yüzde 20'nin üstünde faiz getirisi yayınlayan bankaları tercih ederek kişilerin birikimlerini en iyi oranlar ile değerlendirmeleri sağlanacak. İşte 32 günlük en yüksek mevduat faizi veren o bankalar.
15.02.2022 08:43
- Son Güncelleme: 15.02.2022 08:43
Yüzde 20'nin Üzerinde Faiz Veren Bankalar
Geçtiğimiz Aralık ayından itibaren bankaların mevduat faiz oranlarında değişimler görülmeye başladı. Yüzde 17 seviyelerinden yüzde 20'lere kadar yükselene 32 günlük vadeli TL mevduat hesapları için oranların yeni düzenlemeler sonrasında düşüş eğilimi içinde olduğu görüldü.
Anadolu Bank Renkli Hesap
Anadolu Bank Renkli Hesap 32 günlük en yüksek hoş geldin faizi vererek mevduat hesaplarında birikimlerini değerlendirmek isteyenlere avantajlar sağlıyor. %21 hoş geldin faizi üzerinden hesap açtıranlara özel 90 gün boyunca uygulanacak yüksek faizler, dijital kanallar aracılığıyla hesap açma işlemleri için geçerli olacaktır.
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