1.000-5.000 ve 10.000 TL hesaplara yatıyor! Faizler ortadan kalktı! ING, Akbank, Aktif Bank duyurdu! Masraf yok şart yok
Acil nakit ihtiyacına bankalardan yenilikçi çözüm önerileri gelmeye devam ediyor. Faizleri en düşük civarlara çeken bankalardan bazıları tamamıyla faizsiz kredi vermeyi hedefliyor. Faizsiz ve düşük faizli kredi avantajlarından yararlanarak kişilerin gereksinim duyduğu nakit desteğinden yararlanmaları sağlanacak. En makul gereksinim kredileri yardımıyla çoğu alanda kişilerin düşük miktarda gereksinimleri amacıyla hemen kredi kullanma avantajlarından da yararlanmaları sağlanıyor. Peki tüketici kredilerinde faiz oranları ne kadar? İşte en makul ihtiyaç krediler.
ING Bank ve Aktif Bank tarafından sunulan ihtiyaç kredileri için faizsiz seçenekler sunulurken, Akbank ise yüzde 0,99'a kadar düşen faiz oranları ile kredi desteği sunarak vatandaşların nakit ihtiyaçlarına yanıt vermeye devam ediyor.
ING Bank'tan 5 Bin Lira Faizsiz Kredi
Faizsiz kredi kampanyasını duyurmasının ardından 5.000 TL'ye kadar ihtiyaçları için vatandaşlara cazip seçenekler sunan ING Bank, Turuncu Ekstra programı kapsamında müşterilerinin alacakları nakit iade ile kredilerini faizsiz olarak kullanma avantajından yararlanabilecekler.
Kampanyadan yararlanmak için aranan temel şart ise Turuncu Ekstra programına katılarak aylık harcamalarının bin lirasını Turuncu Ekstra Banka Kartı ile yapmaları gerekmektedir. 5.000 TL'ye kadar olan kredilerde faizsiz kullanım şansı sağlanacak.