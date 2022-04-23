Ve netleşti! Bayram gelmeden bayram havası! Ay sonunu getiremeyen tüm vatandaşlara, ek bin 282 TL tutarında karşılıksız ödeme yapılacak!
Zorlu ekonomik şartlar çerçevesinde geçinmekte zorlanan ve yeni dönem ile birlikte devlet tarafından duyurulmuş olan muhtaçlık sınırın altında bir gelire sahip olan vatandaşlara, Vakıflar Genel Müdürlüğü aracılığı ile nakdi ödeme yapılmaktadır. İşte Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilmiş olan muhtaçlık aylığı hizmetine ilişkin ayrıntılar
Yeni dönemde muhtaçlık sınırının altında olan ve bu neden ile de nakdi yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından aylık ödeme yapılmaktadır. Fakir/ muhtaçlık maaşı ismi verilmiş olan ödeme hizmetinin ayrıntıları, kurum aracılığı ile kamuoyuna duyurulmuştur.
Bu hizmet Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından sunulmakta olup, söz konusu yardım başvuruları da bu kuruma yapılmaktadır.2022 yılında zamlanan asgari ücretten sonra muhtaçlık sınırı da güncellenmiştir.
Yeni dönem ile birlikte hesaplanan muhtaçlık sınırı, bin 417 TL olarak duyurulmuştur. Bu sınırın altında bulunan tüm ülke vatandaşlarının, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün muhtaçlık maaşı hizmetine başvuruda bulunmak hakkı vardır.
Fakirlik Aylığından Kimler Yararlanabilir?
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen ve ülke sınırları içerisinde yaşayan muhtaç ailelere ulaştırılan fakirlik maaşı, toplumun bazı kesimlerine sunulan bir hizmettir. Bu hizmetten yararlanabilecek olan gruplarda yer alan vatandaşların özellikleri şu şekilde belirlenmiştir: