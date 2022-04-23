Ve netleşti! Bayram gelmeden bayram havası! Ay sonunu getiremeyen tüm vatandaşlara, ek bin 282 TL tutarında karşılıksız ödeme yapılacak!

Yeni dönemde muhtaçlık sınırının altında olan ve bu neden ile de nakdi yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından aylık ödeme yapılmaktadır. Fakir/ muhtaçlık maaşı ismi verilmiş olan ödeme hizmetinin ayrıntıları, kurum aracılığı ile kamuoyuna duyurulmuştur.