5000-25000 ve 100.000 TL emekli vatandaşlara veriliyor! Para lazım diyenlere haber geldi! Bayram öncesi bomba gelişme!

Bu veriler ışığında bankadan çekilecek olan 5 bin TL'lik kredinin aylık ödemesi ise 192,90 TL olarak hesaplanmıştır. Ayrıca banka, ilgili hizmeti için bir kereliğe mahsus olmak üzere 26,25 TL tutarında tahsis ücreti alacağını bildirmiştir.