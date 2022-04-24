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Haberler Ekonomi 5000-25000 ve 100.000 TL emekli vatandaşlara veriliyor! Para lazım diyenlere haber geldi! Bayram öncesi bomba gelişme!

5000-25000 ve 100.000 TL emekli vatandaşlara veriliyor! Para lazım diyenlere haber geldi! Bayram öncesi bomba gelişme!

Çeşitli faktörler çerçevesinde giderek zorlaşan hayat şartlarına karşın tek maaşlı emekli vatandaşların yanında olduğunu duyuran Halk Bankası, ilgili kategoride yer alan müşterileri için iki ayrı kredi kampanyası geliştirdiği bilgisini kamuoyu ile paylaştı.

takvim.com.tr
24.04.2022 10:46 - Son Güncelleme: 24.04.2022 10:47
Para lazım diyenlere haber geldi! 5000-25000 ve 100.000 TL emekli vatandaşlara veriliyor! Bayram öncesi bomba gelişme!

Halk Bankası yeni dönemde nakde sıkışan emekli müşterileri için düşük ve yüksek tutarlı olmak üzere iki ayrı kredi kampanyası geliştirmiştir. Söz konusu kampanyaların detaylarını kamuoyu ile paylaşan banka, kredi kampanyalarının yalnızca mevcut ya da emekli maaşı hesabını bankaya taşıyan yeni müşterileri için geçerli olduğunu duyurmuştur.

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Para lazım diyenlere haber geldi! 5000-25000 ve 100.000 TL emekli vatandaşlara veriliyor! Bayram öncesi bomba gelişme!

Halk Bankası Emekli Mini Kredi Hizmeti

Kamu bankalarından biri olarak hizmet veren Halk Bankası, yeni dönemde nakde sıkışan ancak bu nakit sıkışıklığını düşük meblağlar ile uzun vadede çözüme kavuşturabileceğine inanan emekli vatandaşlar için mini kredi hizmeti sunacağını açıklamıştır.

Para lazım diyenlere haber geldi! 5000-25000 ve 100.000 TL emekli vatandaşlara veriliyor! Bayram öncesi bomba gelişme!

Halk Bankası tarafından geliştirilmiş olan emekli mini kredi kampanyasının üst limiti 5 bin TL, azami vade sayısı 36 ay ve aylık ortalama faiz oranı yüzde 1,58 olarak belirlenmiştir.

Para lazım diyenlere haber geldi! 5000-25000 ve 100.000 TL emekli vatandaşlara veriliyor! Bayram öncesi bomba gelişme!

Bu veriler ışığında bankadan çekilecek olan 5 bin TL'lik kredinin aylık ödemesi ise 192,90 TL olarak hesaplanmıştır. Ayrıca banka, ilgili hizmeti için bir kereliğe mahsus olmak üzere 26,25 TL tutarında tahsis ücreti alacağını bildirmiştir.

Para lazım diyenlere haber geldi! 5000-25000 ve 100.000 TL emekli vatandaşlara veriliyor! Bayram öncesi bomba gelişme!

Halk Bankası Diğer Emekli Kredisi Hizmeti

Halk Bankası'nın nakde ihtiyacı fazla olan emekli vatandaşlar için geliştirmiş olduğu ana kredi hizmetinin üst limiti 100 bin TL olarak belirlenmiştir.

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