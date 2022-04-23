RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Milyonlara 3 müjde! SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine, memur ve memur emeklilerine, işçilere temmuzda ek iyileştirme geliyor

Milyonlara 3 müjde! SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine, memur ve memur emeklilerine, işçilere temmuzda ek iyileştirme geliyor

Temmuz'da milyonlarca kişiye ek zam göründü. Çalışma Bakanı Bilgin, 'Emeklilerimizi, kamu personelini, işçilerimizi mutlu edecek müjdeyi Temmuz ayında vereceğiz' dedi...

23.04.2022 06:59 - Son Güncelleme: 23.04.2022 06:59
Milyonlara 3 müjde! SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine, memur ve memur emeklilerine, işçilere temmuzda ek iyileştirme geliyor

Temmuz'da milyonlarca kişiye ek zam göründü.

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Milyonlara 3 müjde! SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine, memur ve memur emeklilerine, işçilere temmuzda ek iyileştirme geliyor

Çalışma Bakanı Bilgin, 'Emeklilerimizi, kamu personelini, işçilerimizi mutlu edecek müjdeyi Temmuz ayında vereceğiz' dedi...

Milyonlara 3 müjde! SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine, memur ve memur emeklilerine, işçilere temmuzda ek iyileştirme geliyor

ÇALIŞANLAR KORUNACAK
Asgari ücreti de Aralık'ta yeniden gündeme alacaklarını belirten Bilgin, "O tarih geldiği zaman bütün bu şartları dikkate alarak yeniden asgari ücreti değerlendirirken de Türkiye'nin çalışanlarını koruyacak bir seviyede belirleyeceğimizi şimdiden ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.

Milyonlara 3 müjde! SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine, memur ve memur emeklilerine, işçilere temmuzda ek iyileştirme geliyor

Ocak'ta mevcut zamlara ilave iyileştirmeler hayata geçirilmişti.

Milyonlara 3 müjde! SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine, memur ve memur emeklilerine, işçilere temmuzda ek iyileştirme geliyor

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde taban aylık Ocak'ta bin 500 liradan 2 bin 500 liraya yükselirken, memurlara ve memur emeklilerinin zammı da 2.5 puanlık ilave artışla yüzde 30.95'e çıkarılmıştı.

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