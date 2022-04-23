Milyonlara 3 müjde! SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine, memur ve memur emeklilerine, işçilere temmuzda ek iyileştirme geliyor

ÇALIŞANLAR KORUNACAK

Asgari ücreti de Aralık'ta yeniden gündeme alacaklarını belirten Bilgin, "O tarih geldiği zaman bütün bu şartları dikkate alarak yeniden asgari ücreti değerlendirirken de Türkiye'nin çalışanlarını koruyacak bir seviyede belirleyeceğimizi şimdiden ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.