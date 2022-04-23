Milyonlara 3 müjde! SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine, memur ve memur emeklilerine, işçilere temmuzda ek iyileştirme geliyor
Temmuz'da milyonlarca kişiye ek zam göründü. Çalışma Bakanı Bilgin, 'Emeklilerimizi, kamu personelini, işçilerimizi mutlu edecek müjdeyi Temmuz ayında vereceğiz' dedi...
23.04.2022 06:59 - Son Güncelleme: 23.04.2022 06:59
Çalışma Bakanı Bilgin, 'Emeklilerimizi, kamu personelini, işçilerimizi mutlu edecek müjdeyi Temmuz ayında vereceğiz' dedi...
ÇALIŞANLAR KORUNACAK
Asgari ücreti de Aralık'ta yeniden gündeme alacaklarını belirten Bilgin, "O tarih geldiği zaman bütün bu şartları dikkate alarak yeniden asgari ücreti değerlendirirken de Türkiye'nin çalışanlarını koruyacak bir seviyede belirleyeceğimizi şimdiden ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.