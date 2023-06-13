Ve netleşti! Dikkat, paranız SGK'da kalmasın! Binlerce TL toplu para ödemesi yapılıyor!
SGK'da birikmiş paramızı almak istediğimizde nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) para iadesi almak için e-devlet üzerinden nasıl işlem yapılıyor? Bu soruların cevaplarını sizler için araştırdık.SGK'dan toplu ödeme alabilmek için emeklilik imkanının kalmadığı durumların olması gerekir. Bu durumu sağlayan sigortalılar, başvuru yaparak primlerinin toplu olarak iade alabilirler. Başvurular, SGK'nın il veya ilçe müdürlüklerine yapılılır.
13.06.2023 14:04 - Son Güncelleme: 13.06.2023 14:04
SSK'ya ödenen primler, emeklilik sürecinde birikerek kişilerin SGK'da birikmiş parasını oluşturur. Birikmiş parayı almak için Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuru yapmak gerekir. Başvuru için kişilerin il veya ilçe müdürlüklerine giderek belirlenen dilekçeyi ve kimlik fotokopisini vermeleri lazmıdr. Bu başvuru sonucunda birikmiş para ödemesi verilir. SGK, toplu ödeme hakkını emeklilik imkanının kalmadığı durumlarda sağlanır. SGK'ya yatırılan primler sigortalının adına yatırılır ve birikir. Ancak bu primlerin iadesi talep edilebilmesi için belirli koşullar bulunur. İşte SGK'dan toplu ödeme alabilme konusunda detaylar: