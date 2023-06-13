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Haberler Ekonomi Ve netleşti! Dikkat, paranız SGK'da kalmasın! Binlerce TL toplu para ödemesi yapılıyor!

Ve netleşti! Dikkat, paranız SGK'da kalmasın! Binlerce TL toplu para ödemesi yapılıyor!

SGK'da birikmiş paramızı almak istediğimizde nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) para iadesi almak için e-devlet üzerinden nasıl işlem yapılıyor? Bu soruların cevaplarını sizler için araştırdık.SGK'dan toplu ödeme alabilmek için emeklilik imkanının kalmadığı durumların olması gerekir. Bu durumu sağlayan sigortalılar, başvuru yaparak primlerinin toplu olarak iade alabilirler. Başvurular, SGK'nın il veya ilçe müdürlüklerine yapılılır.

takvim.com.tr
13.06.2023 14:04 - Son Güncelleme: 13.06.2023 14:04
Ve netleşti! Az önce açıklandı! Dikkat, paranız SGK’da kalmasın! Binlerce TL toplu para ödemesi yapılıyor!

SSK'ya ödenen primler, emeklilik sürecinde birikerek kişilerin SGK'da birikmiş parasını oluşturur. Birikmiş parayı almak için Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuru yapmak gerekir. Başvuru için kişilerin il veya ilçe müdürlüklerine giderek belirlenen dilekçeyi ve kimlik fotokopisini vermeleri lazmıdr. Bu başvuru sonucunda birikmiş para ödemesi verilir. SGK, toplu ödeme hakkını emeklilik imkanının kalmadığı durumlarda sağlanır. SGK'ya yatırılan primler sigortalının adına yatırılır ve birikir. Ancak bu primlerin iadesi talep edilebilmesi için belirli koşullar bulunur. İşte SGK'dan toplu ödeme alabilme konusunda detaylar:

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Ve netleşti! Az önce açıklandı! Dikkat, paranız SGK’da kalmasın! Binlerce TL toplu para ödemesi yapılıyor!

SGK'da birikmiş paranın olup olmadığını öğrenmek için e-devlet sistemine giriş yapmanız elzemdir. E-devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama kısmına "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesi" yazmanız yeterli olur. Bu şekilde SGK birikmiş paranızı sorgulayabilirsiniz.

Ve netleşti! Az önce açıklandı! Dikkat, paranız SGK’da kalmasın! Binlerce TL toplu para ödemesi yapılıyor!

SGK para iadesi için e-devlet üzerinden işlem yapmak istiyorsanız, e-devlet sistemine giriş yapmalısınız. Ardından arama kısmına "Toptan Ödeme Talebi" yazarak aratmalısınız. Bu sayede toptan ödeme talebinde bulunur ve işlemlerinizi yaparsınız.

Ve netleşti! Az önce açıklandı! Dikkat, paranız SGK’da kalmasın! Binlerce TL toplu para ödemesi yapılıyor!

SGK'dan toplu ödeme alabilmek için temel şart, sigortalının artık emekli olma imkanının kalmamasıdır. Örneğin, emeklilik yaşına yaklaşmış olmasına rağmen sürekli çalışan kişiler, emekli olmayacakları için SGK'dan primlerinin iadesini talep edebilirler.

Ve netleşti! Az önce açıklandı! Dikkat, paranız SGK’da kalmasın! Binlerce TL toplu para ödemesi yapılıyor!

Ayrıca, bu kişilerin borçlanma hakkı varsa ve borçlanarak emekli olma imkanları yoksa, primlerinin iadesi için başvuruda bulunabilirler.

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