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Haberler Ekonomi 12 ayda iki kez ATM veya PTT'den alabilirsiniz! Aile Bakanlığı hesaplara 3.038 TL yatıracak! T.C sonu 0,2,4,6,8 olanlar dilekçeyle...

12 ayda iki kez ATM veya PTT'den alabilirsiniz! Aile Bakanlığı hesaplara 3.038 TL yatıracak! T.C sonu 0,2,4,6,8 olanlar dilekçeyle...

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti kapsamında çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 2.337 TL'den 3.038 TL'ye yükseldi. Koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması da 3.644 TL'den 4.853 TL'ye çıkarıldı. Ödemeler e-Devlet üzerinden T.C kimlik numarası ile sorgulanabiliyor. Peki kimler yararlanabilir? İşte detaylar!

14.06.2023 09:46 - Son Güncelleme: 14.06.2023 09:46
12 ayda iki kez ATM veya PTT’den alabilirsiniz! Aile Bakanlığı hesaplara 3.038 TL yatıracak! T.C sonu 0,2,4,6,8 olanlar dilekçeyle...

Devlet vatandaşa birçok alanda destek sağlamaya devam ediyor. Dar gelirli ailelere büyük kolaylık sağlanıyor. Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla 3.038 TL ödeme yapılacak. Peki, SED yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? İşte 3.038 TL ödemenin detayları haberimizde!

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12 ayda iki kez ATM veya PTT’den alabilirsiniz! Aile Bakanlığı hesaplara 3.038 TL yatıracak! T.C sonu 0,2,4,6,8 olanlar dilekçeyle...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocukların, öncelikle aile yanında desteklenmesi ilkesini esas alarak nakdi yardımlarda bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de SED yardımı.

12 ayda iki kez ATM veya PTT’den alabilirsiniz! Aile Bakanlığı hesaplara 3.038 TL yatıracak! T.C sonu 0,2,4,6,8 olanlar dilekçeyle...

EKONOMİK DESTEK HİZMETİ NE ŞEKİLDE YAPILIR?

Ekonomik destekler süreli ve geçici olmak üzere nakdi olarak yapılmaktadır. Geçici ekonomik destek yılda bir, en fazla 2 defa yapılır. Süreli ekonomik destek ise onayda belirtilen süre boyunca her ay yapılmaktadır.

12 ayda iki kez ATM veya PTT’den alabilirsiniz! Aile Bakanlığı hesaplara 3.038 TL yatıracak! T.C sonu 0,2,4,6,8 olanlar dilekçeyle...

KİMLER SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK HİZMETİNDEN YARARLANABİLİR?

Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanabilmek için koşullar;

-Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.

12 ayda iki kez ATM veya PTT’den alabilirsiniz! Aile Bakanlığı hesaplara 3.038 TL yatıracak! T.C sonu 0,2,4,6,8 olanlar dilekçeyle...

-Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.

-Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.

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