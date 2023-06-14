Karnesinde başarı gösteren öğrencilere ödül var! Bisiklet, scooter, saat, laptop, telefon...

ŞOK karne hediyelerini yayımladı. 14 Haziran'dan 20 Haziran'a kadar ŞOK marketlerinde çocuk bisikleti, kumandalı araba, scooter, oyuncaklar, kulaklık, saat, akıllı bileklik, laptop ve telefonlarda indirim var. İşte ŞOK güncel katalog.