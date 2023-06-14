Karnesinde başarı gösteren öğrencilere ödül var! Bisiklet, scooter, saat, laptop, telefon...
ŞOK, 14-20 Haziran 2023 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Bu hafta, öğrencilerin karnelerini alacakları döneme denk gelen ŞOK indirimleri, ailelere uygun fiyatlarla çeşitli hediyeler alma fırsatı sunuyor. ŞOK marketlerinde bu hafta çocukların karne sevincine ortak olacak birçok ürün indirimli olarak satışa sunuyor. Özellikle oyun ve eğlenceye yönelik ürünler, indirimli fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Çocukların ilgisini çekecek çeşitli oyuncaklar, oyun setleri ve yaz tatilinde kullanabilecekleri plaj malzemeleri, ŞOK marketlerinde cazip fiyatlarla satın alınabilecek ürünler arasında yer alıyor.
14.06.2023 09:41 - Son Güncelleme: 14.06.2023 09:41