Ve netleşti! Acil nakit ihtiyacı olanların başvuruları başladı! 36 ay vadeli, 1.54 faizli kredi kampanyası vatandaşları mest etti!
Nakit ihtiyacı olanları mest eden haber! Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamada tüketici kredisi kampanyasıyla ilgili, "Tüm bireysel ihtiyaçlarınızın finansmanında kullanabileceğiniz 36 aya kadar vade imkânına sahip Tüketici Kredimize hemen başvurun, paranız uygun faiz oranları ve dilediğiniz ödeme seçenekleriyle en kısa sürede cebinizde olsun." denilirken, kredi özellikleri hakkında detayları sayfamızda paylaştık. Yaşadığımız şartların ve koşulların varlığında, hepimizin ihtiyaçları, istekleri, gerçekleştirmeyi arzuladıkları hayalleri olabilir. Bunların giderilmesi için yeterli bütçeye sahip değilsek, eşden, dosttan, akrabalardan ziyade çoğumuzun tercih ettiği yol bireysel ihtiyaç kredileridir.
Ziraat Bankası'nın özel bankalara nazaran daha düşük faizli kredi kampanyası için başvuru işlemleri sürüyor. Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamada, her türlü ihtiyaçlar için kullandırılan tüketici kredisinin 36 aya kadar vade imkanıyla müşterilerin hizmetine sunulduğu kaydedilirken, ilgili kredi için başvuruların internet ve mobil uygulamalar üzerinden de alınabildiği hatırlatıldı.