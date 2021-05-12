Faizler... Ziraat bankası, Vakıfbank, Halkbank bayram kredisi kampanyaları! Hemen 3 ay ertelemeli 50.000 TL... Tek tek duyurdu!

Hemen 3 ay ertelemeli 50.000 TL... Kredi kullanmayı düşünen kişilerin ilk seçimi kamu bankalarından yana oluyor. Bu sebeple Halkbank, VakıfBank ve Ziraat Bankası faiz oranları vatandaşlar tarafından en çok incelenen mevzular arasında yer alıyor. Nakit gereksinimi olan konut ya da araba almayı tasarlayanlar için en aktüel kredi faiz oranlarını derledik. İşte Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'ın aktüel kredi faiz oranları... VakıfBank faiz oranları ve kredi seçenekleri için sitemizden kredi hesaplaması yapabilirsiniz. Kamu bankası olan VakıfBank her zaman sunduğu avantajlı faiz oranları ile öne çıkıyor. Geri ödemesi kolay, düşük faiz oranlı ihtiyaç kredisi çekmek için VakıfBank kredilerini inceleyebilirsiniz.

12.05.2021 08:34 - Son Güncelleme: 12.05.2021 08:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





