Faizler... Ziraat bankası, Vakıfbank, Halkbank bayram kredisi kampanyaları! Hemen 3 ay ertelemeli 50.000 TL... Tek tek duyurdu!
Hemen 3 ay ertelemeli 50.000 TL... Kredi kullanmayı düşünen kişilerin ilk seçimi kamu bankalarından yana oluyor. Bu sebeple Halkbank, VakıfBank ve Ziraat Bankası faiz oranları vatandaşlar tarafından en çok incelenen mevzular arasında yer alıyor. Nakit gereksinimi olan konut ya da araba almayı tasarlayanlar için en aktüel kredi faiz oranlarını derledik. İşte Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'ın aktüel kredi faiz oranları... VakıfBank faiz oranları ve kredi seçenekleri için sitemizden kredi hesaplaması yapabilirsiniz. Kamu bankası olan VakıfBank her zaman sunduğu avantajlı faiz oranları ile öne çıkıyor. Geri ödemesi kolay, düşük faiz oranlı ihtiyaç kredisi çekmek için VakıfBank kredilerini inceleyebilirsiniz.
Kredi kullanmayı düşünen vatandaşların en çok araştırdığı konulardan biri güncel kredi faiz oranları. Bankalar faiz oranlarında sık sık değişikliğe gidiyor. Küçük değişiklikler yapılsa da kredi çekilecek tutar arttıkça bu miktar tüketiciler için büyük önem taşıyor. İşte VakıfBank, Halkbank, ve Ziraat Bankası'nın müşterilerine sunduğu en güncel kredi faiz oranları...
Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamada tüketici kredisi kampanyasıyla ilgili, "Tüm bireysel ihtiyaçlarınızın finansmanında kullanabileceğiniz 36 aya kadar vade imkânına sahip Tüketici Kredimize hemen başvurun, paranız uygun faiz oranları ve dilediğiniz ödeme seçenekleriyle en kısa sürede cebinizde olsun." denilirken, kredi özellikleri şu şekilde sıralandı: