Altınla ilgili bomba tahmin! Dengeler tamamen değişiyor! Altın fiyatları dondu kaldı! Haziran ayı işaret edildi ve...
Dengeler tamamen değişiyor! Haziran ayı işaret edildi ve... Altının ons maliyeti, dolar endeksinin gerilemesi, Amerika Birleşik Devletlerinin 10 senelik senet faizindeki düşüş ve tarım dışı istihdam bilgisinin temennilerin oldukça altında kalması gibi sebeplerle bu hafta yüzde 3,53 değer kazanarak 26 haftanın en süratli yükselişini kaydoldu. Altın yatırımı yüzyıllardır ilgi gören bir birikim aracı olmuştur. Altın 'ana baba usulü' olarak bilinirken özellikle yeni evlenecekler tarafından merak ediliyor. Bunun yanında altın, güvenilir liman olarak biliniyor. Bunun başlıca sebebi ise uzun vadeli bir yatırım yapmak isteyenleri yarı yolda bırakmamış olması. Uzun vadeli yatırımlarda her zaman için büyük kar payı bırakan altının güncel fiyatları da merak konusu oldu.
Altın fiyatları son 26 haftanın en hızlı yükselişini kaydetti. Altının ons fiyatı, bu hafta yüzde 3,53 değer kazanırken, gram altın haftayı yüzde 2,9 artışla 485,1 liradan tamamladı. "Altın fiyatlarında yükseliş trendinin mayıs ve haziranda devam edebileceğini tahmin ediyoruz" diyen para ve altın piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten bomba tahminler geldi. Bu hafta 1,843 dolar seviyesini gören ons altın, haftayı 1.831,2 dolardan tamamladı. Analistler, altının ons fiyatında teknik açıdan 1.840 dolar direncinin gündeme geldiğini belirterek, 1.823 ve 1.794 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.
Bu hafta 1,843 dolar seviyesini gören ons altın, haftayı 1.831,2 dolardan tamamladı. Analistler, altının ons fiyatında teknik açıdan 1.840 dolar direncinin gündeme geldiğini belirterek, 1.823 ve 1.794 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.
26 ayın zirvesinde! Altında yükseliş devam eder mi?
ABD'den gelen veriler altını yukarı çekti
ABD'de açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam nisanda 266 bin artarak 1 milyon olan beklentilerin oldukça altında kaldı. İşsizlik oranı da yüzde 5,8'den yüzde 6,1'e yükseldi. Söz konusu gelişmelerle uluslararası piyasalarda altının ons fiyatında yükseliş eğilimi ivme kazanırken, yurt içinde de altının gram fiyatı yukarı yönlü hareket etti.
26 haftanın en hızlı yükselişi
Altının ons fiyatı, bu hafta yüzde 3,53 değer kazanarak 26 haftanın en hızlı yükselişini kaydetti. Altının gram fiyatı ise 15 Şubat 2021'den bu yana etkili olan yükseliş trendine bu hafta da devam etti. En yüksek 489 lira seviyesini gören altının gram fiyatı, haftayı yüzde 2,9 artışla 485,1 liradan tamamladı.
Altın ilk çeyrekte önce dip sonra zirve yaptı
AA Finans Analisti İslam Memiş, yılın ilk çeyreğinde değer kaybeden altının nisan ayında hızlı yükseldiğini belirterek, 451 lira seviyesinden yıla başlayan altının gram fiyatının, şubatta 397 liraya kadar gerilemesinin ardından martta 480 liraya yükseldiğini kaydetti.