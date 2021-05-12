Altınla ilgili bomba tahmin! Dengeler tamamen değişiyor! Altın fiyatları dondu kaldı! Haziran ayı işaret edildi ve...

Dengeler tamamen değişiyor! Haziran ayı işaret edildi ve... Altının ons maliyeti, dolar endeksinin gerilemesi, Amerika Birleşik Devletlerinin 10 senelik senet faizindeki düşüş ve tarım dışı istihdam bilgisinin temennilerin oldukça altında kalması gibi sebeplerle bu hafta yüzde 3,53 değer kazanarak 26 haftanın en süratli yükselişini kaydoldu. Altın yatırımı yüzyıllardır ilgi gören bir birikim aracı olmuştur. Altın 'ana baba usulü' olarak bilinirken özellikle yeni evlenecekler tarafından merak ediliyor. Bunun yanında altın, güvenilir liman olarak biliniyor. Bunun başlıca sebebi ise uzun vadeli bir yatırım yapmak isteyenleri yarı yolda bırakmamış olması. Uzun vadeli yatırımlarda her zaman için büyük kar payı bırakan altının güncel fiyatları da merak konusu oldu.

12.05.2021 08:36 - Son Güncelleme: 12.05.2021 08:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





