Ve netleşti! 8 ve 10 yıl erken emekli olabilirsiniz! SGK’ya bu yazıyı gönderenler 8 ve 10 yıl erken emekli olacaklar! İşte ilgili yazı!

Emekli olmak her çalışan bağlamında oldukça önemli bir haktır. Geleceği garanti altına alabilmek amacıyla bu güvence belli bir vakit sonucunda kazanılıyor. Fakat yeni çıkan sistemde emeklilik zamanından 8 ve 10 sene evvel emekli olma hakkı da var.