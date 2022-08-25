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Haberler Ekonomi Ve netleşti! 8 ve 10 yıl erken emekli olabilirsiniz! SGK’ya bu yazıyı gönderenler 8 ve 10 yıl erken emekli olacaklar! İşte ilgili yazı!

Ve netleşti! 8 ve 10 yıl erken emekli olabilirsiniz! SGK’ya bu yazıyı gönderenler 8 ve 10 yıl erken emekli olacaklar! İşte ilgili yazı!

Yaşından önce erken emekli olmak isteyen vatandaşlar için çeşitli yollar mevcuttur. Bu anlamda SGK çeşitli düzenlemeler yapıyor. Erken emeklilik meslek kodları ile birlikte çalışanlara çalıştıkları gün adedine ek olarak yıpranma payı altında çoktan prim gün adedi eklenecek. Bu sayede çalışan vatandaşın emekli olmasını sağlayacak şekilde prim adedi artarken aynı vakitte emekli olacakları yaş haddi de düşürülmüş olacak.

takvim.com.tr
25.08.2022 12:22 - Son Güncelleme: 25.08.2022 12:22
Ve netleşti! 8 ve 10 yıl erken emekli olabilirsiniz! SGK’ya bu yazıyı gönderenler 8 ve 10 yıl erken emekli olacaklar! İşte ilgili yazı!

Emekli olmak her çalışan bağlamında oldukça önemli bir haktır. Geleceği garanti altına alabilmek amacıyla bu güvence belli bir vakit sonucunda kazanılıyor. Fakat yeni çıkan sistemde emeklilik zamanından 8 ve 10 sene evvel emekli olma hakkı da var.

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Ve netleşti! 8 ve 10 yıl erken emekli olabilirsiniz! SGK’ya bu yazıyı gönderenler 8 ve 10 yıl erken emekli olacaklar! İşte ilgili yazı!

4 Ekim 2000 tarihinden 1 gün bile Bağ-Kur tescili tespit edilen esnaf, sigorta tescilini 1982 senesine kadar götürebilir. Fakat bunun amacıyla şirket ortaklığı ya da vergi kaydı olması gerekmektedir.

Ve netleşti! 8 ve 10 yıl erken emekli olabilirsiniz! SGK’ya bu yazıyı gönderenler 8 ve 10 yıl erken emekli olacaklar! İşte ilgili yazı!

Oda kaydı tespit edilenlar ise 22 Mart 1985 tarihine kadar sigortasını çekebilir. SSK Müdürlüğüne verilebilecek dilekçe ile 8 sene erken emeklilik Bağ-Kur'lular amacıyla mümkün…

Ve netleşti! 8 ve 10 yıl erken emekli olabilirsiniz! SGK’ya bu yazıyı gönderenler 8 ve 10 yıl erken emekli olacaklar! İşte ilgili yazı!

Hizmet Birleştirerek Erken Emekli Olmak

Her çalışan amacıyla emeklilik hesabı yapar iken bütün hizmetler hesaba katılmaktadır. Fakat bu hal amacıyla hizmet birleştirmesi işlemi işlemektedir.

Ve netleşti! 8 ve 10 yıl erken emekli olabilirsiniz! SGK’ya bu yazıyı gönderenler 8 ve 10 yıl erken emekli olacaklar! İşte ilgili yazı!

Bu teknik ile kurumlar arası bütün çalışmalar birleştiriliyor. Böylece emekli olunacak kurumun kendisi de belirleniyor. Bir çalışan çoğu yerde çalışabilir.

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