Günlük sigara parasına İstanbul dahil 81 ilde ev fırsatı! 240 ay vade acele edin! TOKİ aylık 1.700 TL'den az taksitle 2+1, 3+1 daire satıyor!
İstanbul, Ankara, İzmir dahil 81 ilde TOKİ müjdesi geldi. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detayları 13 Eylül'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. 81 ilde dar gelirlişer için inşa edilecek olan konutlar hakkında yeni bir açıklama da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi. Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Kurum projeyle ilgili önemli bilgiler verdi. Söz konusu projenin yanı sıra hali hazırda TOKİ'nin güncel konut satışı ilanları yoğun ilgi görüyor. İşte satıştaki daireler ve Bakan Kurum'un açıklamaları...
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak nitelendirilen TOKİ sosyal konut projesi 81 il için hazırlanmaya devam ediyor. Proje kapsamında megakent İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar başvuru yapabilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, '' 30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacak.'' dedi. Ödeme planında da İstanbul'da ödenecek en yüksek aylık taksit 4.800 TL, diğer illerde ise 4.200 TL olacak. Başkan Erdoğan detayları 13 Eylül'de açıklayacak. Öte yandan TOKİ'nin sitesinde günce konut satışları devam ediyor. İşte ayrıntılar...
TOKİ sosyal konut projesi için geri sayım başladı. Murat Kurum, projeyle ilgili şu bilgileri verdi:
240 AY TAKSİT OLACAK
"Proje kapsamında İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvuru yapabilecek. 30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Yaş skalası ve bir oran belirleyeceğiz. Diyelim ki konut projesine giremediniz, arsaya başvurup kendi evinizi de yapabileceksiniz. Yeni evliler diye bir kategori olmayacak, onlardan kastımız gençler. 240 aya kadar da vade imkanı olacak."