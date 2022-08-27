Az evvel açıklama geldi! Geç kalmadan başvurun! Başvuran herkese 2.088,61 TL veriliyor!

Ülkemizde ihtiyaç sahibi olan dar gelirli olan vatandaşlara çeşitli yardımlar yapılmaktadır. Bu yardımlar genelde para yardımı şeklinde oluyor. Fakat pek çok vatandaş bu durumdan habersiz. Vakıflar Genel Müdürlüğü, yeni dönemde sunmuş bulunduğu hizmetleri vatandaşa duyurdu. İşte Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından hizmete sunulan kategorilere dair ayrıntılar…