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Haberler Ekonomi Geçti borun pazarı demeyin! Vatandaş akın etti! Aylık sadece1.832,87 TL kira gibi taksit ödeyerek hemen evinizi alın!

Geçti borun pazarı demeyin! Vatandaş akın etti! Aylık sadece1.832,87 TL kira gibi taksit ödeyerek hemen evinizi alın!

Kira öder gibi taksitlerle ev alma imkanı vatandaşları mest etti. Vatandaşları ev sahibi yapma konusunda kararlılıkla faizsiz finansman desteği sağlayan kamu katılım bankaları, avantajlı kar oranları ve uygun geri ödeme seçenekleri ile kira öder gibi kendi evlerine sahip olmak isteyenlere cazip seçenekler sunuyor. Artan konut fiyatları karşısında ne yapacağını şaşıran vatandaşlar, ev sahibi hayallerini ertelemekten kurtuluyor. Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım başta olmak üzere Emlak Katılım Bankası gibi kamu ve özel faizsiz bankacılık hizmeti veren kuruluşlar, 2022 yılında da avantajlarına devam ediyorlar. İşte en uygun faizsiz konut krediler. Ayakları yerden kesecek! 0 km 5 yaşa kadar 48 ay vadeyle 3 ay ödemesiz otomobil alın! Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası az önce duyurdu Başvuran anında alıyor! 395 TL taksitle! Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'tan 2022'de de 10.000 TL kredi fırsatı!

takvim.com.tr
26.01.2022 08:29 - Son Güncelleme: 26.01.2022 08:37
Geçti borun pazarı demeyin! Vatandaş akın etti! Aylık sadece1.832,87 TL kira gibi taksit ödeyerek hemen evinizi alın!

Vakıf Katılım Konut Kredisi

Hayallerindeki eve faizsiz finansman seçenekler ile kavuşmak isteyenlere Vakıf Katılım güvencesiyle uygun konut kredisi tahsis edilecek. İster yatırım amaçlı ister içinde oturmaya yönelik tüm konut satın alımları için 120 aya kadar vade seçenekleri ve uygun geri ödeme avantajları ile kredi tahsis edilmektedir.

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Geçti borun pazarı demeyin! Vatandaş akın etti! Aylık sadece1.832,87 TL kira gibi taksit ödeyerek hemen evinizi alın!

Faizsiz katılım bankacılığı alanında kamu bankaları adına faaliyet gösteren Vakıf Katılım, konut kredisi desteği ile vatandaşların uygun oranlar ile ev sahibi olmasını sağlamaktadır. Vatandaşların satın almak istediği konutun %80'ine kadar finansman desteği verilmektedir.

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Geçti borun pazarı demeyin! Vatandaş akın etti! Aylık sadece1.832,87 TL kira gibi taksit ödeyerek hemen evinizi alın!

Sıfır veya ikinci el konut satın alımları için 1 milyon TL ve altındaki kredi taleplerinde faizsiz olarak %1,54'ten başlayan kar oranları işletilmektedir.

Geçti borun pazarı demeyin! Vatandaş akın etti! Aylık sadece1.832,87 TL kira gibi taksit ödeyerek hemen evinizi alın!

Bunun yanı sıra 1 milyon TL ve üzerinde kredi taleplerinde ise vatandaşlara %2,59'dan başlayan kar oranları ile faizsiz konut finansmanı desteği sağlanıyor. 120 ay vade seçenekleri ile 100 bin TL konut finansmanı için aylık sadece 1.832,87 TL taksit ödeyerek konut sahibi olabilirsiniz.

Geçti borun pazarı demeyin! Vatandaş akın etti! Aylık sadece1.832,87 TL kira gibi taksit ödeyerek hemen evinizi alın!

Ziraat Katılım Konut Kredisi

Türkiye'de katılım bankacılığı alanında faaliyet gösteren Ziraat Katılım Bankası, konut sahibi olmak isteyen vatandaşlara faizsiz kredi desteği ile konut finansmanı sağlamaya devam ediyor.

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