Sıfır araba fiyatlarını altüst etmeye geliyor! Volkswagen üretti, listedeki en ucuz araç o olacak! Fiat, Hyundai derken şimdi de...

Alman otomobil markası Volkswagen için yine çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. 1980'den bu yana üretimi yapılan ve Latin Amerika'da satış listelerini altüst eden Volkswagen Gol'ün Türkiye'de de satışa sunulacağının konuşulması heyecan yarattı. Polo modeline nazaran daha küçük iç hacmi olan Gol modeli dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Gol modelinin ülkemizde satışa sunulması durumunda fiyatlarının 180 bin TL'den başlayacağı tahmin ediliyor. Bu tahminlere göre, Gol eğer Türkiye'de satışa çıkarsa en ucuz sıfır araba olacak.