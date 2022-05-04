Dilekçeyle müracaat edip... Evi olanlara vergi muafiyeti ve 5 yıllık para iadesi müjdesi geldi!

Evi olanlara vergi muafiyeti ve 5 yıllık para iadesi müjdesi! Emekliler, ev hanımları, geliri olmayanlar ve engelliler dikkat duyuru geldi. Dilekçeyle müracaat edip hem vergiden muaf olabiliyorsunuz, hem de geriye dönük 5 yıllık ödemenizi geri alabiliyorsunuz. Nasıl mı? Gelin detaylara birlikte bakalım...

Mayıs ayına girmemizle birlikte Emlak Vergisi ödemeleri de başladı. Ev, iş yeri, arsa, tarla, bağ, bahçe, yazlık ev gibi taşınmazı olanlar için Emlak Vergisini bu ayın sonuna kadar ödeyecek. Yılda 2 taksit halinde yapılan ödemelerden belirli şartları taşıyanlar muaf olacak.