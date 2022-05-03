Türkiye’nin ilk petrol kuyusunda 88 yıl sonra yeniden! 'Basbirin-1 kuyusunda sondaj çalışmaları başladı
Türkiye'nin ilk petrol arama kuyusu olan 2 yıl sonra, 1936'da da yeterli rezerv olmadığı gerekçesiyle çalışmaları durdurulan Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Mağara köyü yakınındaki 'Basbirin-1' kuyusunda, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü tarafından 1,5 ay önce yeniden sondaj çalışmalarına başlandı. Mağara köyünden Cemil Turan, "Kuyu, 88 yıl sonra aynı yerde yeniden açılıyor. Bu bölgemiz için umut vericidir" dedi.
03.05.2022 12:13 - Son Güncelleme: 03.05.2022 12:13
Türkiye'de Petrol Arama ve İşletme İdaresi'nin 20 Mayıs 1933 tarih ve 2189 Sayılı Kanun ile kurulmasıyla, petrol arama çalışmalarına ağırlık verildi.
Sondaj çalışması için de Türkiye'de bulunmayan buharlı, darbeli ve ikinci el bir sondaj makinesi 44 bin liraya satın alınarak yurt dışından getirildi.
88 YIL ARADAN SONRA ÇALIŞMALAR YENİDEN BAŞLADI
TPAO Batman Bölge Müdürlüğü tarafından 1,5 ay önce yine aynı noktada bu kez 'Basbirin-2' adı verilen kuyu açılarak sondaj çalışmalarına başlandı. Gece gündüz çalışılan sahanın güvenliği jandarma tarafından sağlanırken, petrol umudu çevre köylüleri heyecanlandırdı.