Ve müjdeli haber duyuruldu! Öğrencilere 12 ay boyunca 850-1.700-2.550 TL para verilecek! Her ayın altıncı ve onuncu günleri arasında KYK bursları hesaplara yatırılıyor. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) başta olmak üzere pek çok öğrencilere karşılıksız burs ödemesi sağlanmaktadır. Milyonlarca öğrencinin büyük bir heyecanla beklediği burs ve kredi ödeme miktarlarının ne kadar olacağı bugün açıklandı. Bu kapsamda Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2022 yılında öğrencilere verilecek olan burs ve kredi ücretlerinin ne kadar olduğunu açıkladı.