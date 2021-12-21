5 bin liraya kadar olan kısımdan vergi sıfır olacak! İşçi ve memurun vergi muafiyeti nasıl hesaplanır?
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, asgari ücret için getirilen vergi muafiyetinin kapsamını genişleteceklerini belirterek, "Önergeyi vekil arkadaşlarımız imzaya açtı. Komisyon kabul ettiği takdirde tüm çalışanların memur dahil maaş ve ücretlerini kapsayacak şekilde brüt 5 bin liraya kadar olan kısımdan vergi sıfır olacak" dedi. İşçi ve memurun vergi muafiyeti nasıl hesaplanır? İşte detaylar...
21.12.2021 07:00
- Son Güncelleme: 21.12.2021 07:00
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, asgari ücret için getirilen vergi muafiyetinin kapsamını genişleteceklerini belirterek, "Önergeyi vekil arkadaşlarımız imzaya açtı. Komisyon kabul ettiği takdirde tüm çalışanların memur dahil maaş ve ücretlerini kapsayacak şekilde brüt 5 bin liraya kadar olan kısımdan vergi sıfır olacak" dedi.