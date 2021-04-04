Ve kesinleşti! Aylık 801 TL ile 2270 TL maddi yardım müjdesi geldi! Kimler yardımdan alacak?

Ve kesinleşti! Aylık 801 TL ile 2270 TL maddi yardım müjdesi geldi! SGK tarafından yapılan bazı ödemeler için geriye dönük ödeme ihtimali bulunuyor. Daha evvel hakkı olduğu ödemeyi almayanlar şayet müracaat sürecinin üzerinden 5 sene geçmemişse yine müracaat yapabilir. SGK'nın bu ödemelerinden bir tanesi de unutulan yardım paralarının başında gelen 801 TL cenaze dayanağı. Öte yandan SGK'nın yayınlamış olduğu genelge kapsamında vatandaşlar ismine aylık olarak 2270 TL kıymetinde ödeme yapılacak. Genelge içerisine dahil olacak bireylerin müracaat için yalnızca T.C kimlik evrakı olması yeterli.

04.04.2021 14:18 - Son Güncelleme: 04.04.2021 14:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





