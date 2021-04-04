Bankadan kredi çekecekler dikkat! O ücretler iade ediliyor

Ancak bankadan ret cevabı aldım. Ben de yasal hakkım olan tüketici hakem heyetine başvuru yaptım. Sonrasında ilgili banka bana dava açtı. Ancak tüketici mahkemesi lehime karar verdi ve bin 580 lira gibi bir para iadesi olacak. Vatandaşlarımız hayat sigortasının zorunlu olmadığını bilmeli.