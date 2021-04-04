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Tüm detaylar açıklandı! 180 gün geri ödemesiz 225.000 TL kredi başvuruları...

Esnaf kefalet kredisi, koronavirüs salgını 2020 yılının ilk 6 ayında dünya çapında hem birçok insanın ölümüne neden olurken hemde ekonomik olarak büyük sorunlar yaşanmasına neden oldu. Ülkemizde de etkili olan koronavirüs salgını tedbirlerine yönelik devlet mağdur olan iş yeri sahiplerine devlet destekli krediler sağlamaktadır.

04.04.2021 14:41 - Son Güncelleme: 11.04.2021 14:02
Tüm detaylar açıklandı! 180 gün geri ödemesiz 225.000 TL kredi başvuruları...

Esnaf ve sanatkarlar odası ile esnaf ve sanatkarlar sicil müdürlüğünde kayıtlı olmanın ardından en az 3 aylık zamanda faaliyetlerine devam eden iş yerleri için verilecek. İş ya da ikametlerin yer aldığı ilçelerde faaliyetlerine devam eden esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatiflerinde ortak olarak yer alan, medeni haklarını kullanmak için ehliyete sahip olan asıl şahıslara verilecektir.

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Tüm detaylar açıklandı! 180 gün geri ödemesiz 225.000 TL kredi başvuruları...

60 ay vadeli kredi başvurusunda aranan şartlar nelerdir?

Esnaf ve sanatkarlar odası ile esnaf ve sanatkarlar sicil müdürlüğünde kayıtlı olmanın ardından en az 3 aylık sürede faaliyetlerine devam eden iş yerleri için verilecek. İş ya da ikametlerin yer aldığı ilçelerde faaliyetlerine devam eden esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatiflerinde ortak olarak yer alan, medeni haklarını kullanmak için ehliyete sahip olan gerçek kişilere verilecektir.

Tüm detaylar açıklandı! 180 gün geri ödemesiz 225.000 TL kredi başvuruları...

Ödemeler belli oldu!

Esnaf ve sanatkarlar için özel olarak işletme kredisi kapsamında verilen kredileri uzun vadeli bir şekilde uygun ödeme koşulları ve cazip faiz oranları ile gelmeye devam ediyor. Ham madde ve döner sermaye ihtiyaçlarını karşılama konusunda işletme kredisinde 125, 150, 175, 200 ve 225 bin TL limitli krediler verilecek.

Tüm detaylar açıklandı! 180 gün geri ödemesiz 225.000 TL kredi başvuruları...

1, 3 ve 6 ay ödemeli olarak verilen aylık seçenekleri ile imkanlar geliyor. Merak edilen tüm detayları öğrenmek için şubelerden net detayları öğrenme imkanlar sunulacak.

Tüm detaylar açıklandı! 180 gün geri ödemesiz 225.000 TL kredi başvuruları...

Esnaf Kefalet Kredisi Nedir?

Esnaf kefalet kredisi, Türkiye'de ilk kez Türk Ticaret Kanunu yasalarına göre 1951 de kurulan Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifleri (EKK) ile Kooperatif Kanununun 1163 sayılı kanunu kapsamına girmiştir.