Ve düğmeye basıldı start veriliyor! 81 ildeki tüm marketlerde yeni dönem başlayacak! BİM, Carrefour, A101, Migros, ŞOK'ta tüm müşteriler için
Marketler için alınan yeni karar bugün paylaşıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada plastik poşet fiyatının 25 kuruşa sabitlendiği duyuruldu. Ayrıca 81 ildeki tüm zincir market ve mağazalara kasa yakınlarında çok kullanımlık taşıma ekipmanlarından bulundurma zorunluluğu getirildiği ifade edildi. Bundan böyle tüm zincir market ve zincir mağazalarda kasanın hemen yakınlarında file, kağıt ve bez çanta gibi pek çok seçenek yer alacak. Bakanlık tarafından detayları kapsamlı bir şekilde duyurulan zincir market ve mağazalarla ilgili karar uygulanmaya alındı.
Ve düğmeye basıldı start veriliyor! Marketlerde yeni dönem resmen başlayacak! A101, BİM, Migros, ŞOK, Carrefour'da tüm müşteriler için... 81 ilde yer alan zincir market ve zincir mağazalar için yeni bir karar alındı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın duyurduğu karardaki bilgilere göre, 2022 sonuna kadar plastik poşet ücreti 25 kuruşa sabitlendi. Ayrıca zincir market ve mağazalarda kasanın hemen yakınlarında file, kağıt ve bez çanta gibi ürünlerin bulunması da kararlaştırıldı. İşte alınan kararla ilgili detaylı bilgi...
Zincir market ve mağazalara kasa yakınlarında çok kullanımlık taşıma ekipmanlarından bulundurma zorunluluğu getirildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un imzasıyla yapılan düzenleme ile artık zincir market ve zincir mağazalar plastik poşetlerin yanında kağıt, file veya bez çanta ve benzeri alternatif çok kullanımlık taşıma ekipmanlarından bulundurmak zorunda olacak.