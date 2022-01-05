Ve düğmeye basıldı start veriliyor! 81 ildeki tüm marketlerde yeni dönem başlayacak! BİM, Carrefour, A101, Migros, ŞOK'ta tüm müşteriler için

Ve düğmeye basıldı start veriliyor! Marketlerde yeni dönem resmen başlayacak! A101, BİM, Migros, ŞOK, Carrefour'da tüm müşteriler için... 81 ilde yer alan zincir market ve zincir mağazalar için yeni bir karar alındı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın duyurduğu karardaki bilgilere göre, 2022 sonuna kadar plastik poşet ücreti 25 kuruşa sabitlendi. Ayrıca zincir market ve mağazalarda kasanın hemen yakınlarında file, kağıt ve bez çanta gibi ürünlerin bulunması da kararlaştırıldı. İşte alınan kararla ilgili detaylı bilgi...