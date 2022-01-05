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Haberler Ekonomi Ve düğmeye basıldı start veriliyor! 81 ildeki tüm marketlerde yeni dönem başlayacak! BİM, Carrefour, A101, Migros, ŞOK'ta tüm müşteriler için

Ve düğmeye basıldı start veriliyor! 81 ildeki tüm marketlerde yeni dönem başlayacak! BİM, Carrefour, A101, Migros, ŞOK'ta tüm müşteriler için

Marketler için alınan yeni karar bugün paylaşıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada plastik poşet fiyatının 25 kuruşa sabitlendiği duyuruldu. Ayrıca 81 ildeki tüm zincir market ve mağazalara kasa yakınlarında çok kullanımlık taşıma ekipmanlarından bulundurma zorunluluğu getirildiği ifade edildi. Bundan böyle tüm zincir market ve zincir mağazalarda kasanın hemen yakınlarında file, kağıt ve bez çanta gibi pek çok seçenek yer alacak. Bakanlık tarafından detayları kapsamlı bir şekilde duyurulan zincir market ve mağazalarla ilgili karar uygulanmaya alındı.

05.01.2022 11:52 - Son Güncelleme: 05.01.2022 11:54
Ve düğmeye basıldı start veriliyor! 81 ildeki Marketlerde yeni dönem resmen başlayacak! A101, BİM, Migros, ŞOK, Carrefour’da tüm müşteriler için...

Ve düğmeye basıldı start veriliyor! Marketlerde yeni dönem resmen başlayacak! A101, BİM, Migros, ŞOK, Carrefour'da tüm müşteriler için... 81 ilde yer alan zincir market ve zincir mağazalar için yeni bir karar alındı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın duyurduğu karardaki bilgilere göre, 2022 sonuna kadar plastik poşet ücreti 25 kuruşa sabitlendi. Ayrıca zincir market ve mağazalarda kasanın hemen yakınlarında file, kağıt ve bez çanta gibi ürünlerin bulunması da kararlaştırıldı. İşte alınan kararla ilgili detaylı bilgi...

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Ve düğmeye basıldı start veriliyor! 81 ildeki Marketlerde yeni dönem resmen başlayacak! A101, BİM, Migros, ŞOK, Carrefour’da tüm müşteriler için...

ZORUNLULUK GETİRİLDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan "Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar"da güncelleme yapıldı. Plastik poşet ücreti 25 kuruşa sabitlendi.

Ve düğmeye basıldı start veriliyor! 81 ildeki Marketlerde yeni dönem resmen başlayacak! A101, BİM, Migros, ŞOK, Carrefour’da tüm müşteriler için...

Zincir market ve mağazalara kasa yakınlarında çok kullanımlık taşıma ekipmanlarından bulundurma zorunluluğu getirildi.

Ve düğmeye basıldı start veriliyor! 81 ildeki Marketlerde yeni dönem resmen başlayacak! A101, BİM, Migros, ŞOK, Carrefour’da tüm müşteriler için...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un imzasıyla yapılan düzenleme ile artık zincir market ve zincir mağazalar plastik poşetlerin yanında kağıt, file veya bez çanta ve benzeri alternatif çok kullanımlık taşıma ekipmanlarından bulundurmak zorunda olacak.

Ve düğmeye basıldı start veriliyor! 81 ildeki Marketlerde yeni dönem resmen başlayacak! A101, BİM, Migros, ŞOK, Carrefour’da tüm müşteriler için...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlıkça yayımlanan "Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar"da güncelleme yapıldı.

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