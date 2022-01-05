Tüm maaşlara en az %36 zam müjdesi! Genç yaşlı işçi öğrenci 83.6 milyon vatandaş 2022'yi yeni maaşla karşılayacak! İşte mevcut maaş grafiği
Geçtiğimiz ay doğrudan 6 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücretin 4.250 TL olduğu duyurulmuştu. Bu yılın ilk haftasında emekli ve memurlara müjdeler peşi sıra geldi. Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan en düşük emekli maaşının 2.500 TL'ye yükseldiğini açıkladı. Bu ay emekli ve memurlar zamlı maaşlarını ceplerine koyacak. Ayrıca KYK bursu, evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı başta olmak üzere pek çok destek ödemesinin tutarında da bu ay itibariyle artış yaşanacak. Milyonlarca kişi şimdi 2022 yılında ödemelerin yapılacağı tarihe odaklandı.
05.01.2022 10:00
- Son Güncelleme: 05.01.2022 10:00
Tüm maaşlara en az %36 zam müjdesi! Genç yaşlı işçi öğrenci 83.6 milyon vatandaş 2022'yi yeni maaşla karşılayacak! 2022 yılı işçi, memur ve emekli mevcut maaş grafiği çok araştırılanlar arasında yerini aldı. 2022 yılından hemen önce müjdeler peş peşe duyurulmuştu. Asgari ücret, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı, evde bakım maaşı ödeme tutarı yeni yılla birlikte artıyor. Aralık ayında 2022'de uygulanacak olan asgari ücret tutarının 4 bin 250 lira olduğu açıklanmıştı. En düşük emekli maaşı da 2.500 TL'ye yükseltildi. Bu aydan itibaren ödemeler başlıyor.
İŞSİZLİK MAAŞI
2022 yılında en düşük işsizlik maaş 2137 lira, orta kademe işsizlik maaşı 2541 lira en yüksek işsizlik maaşı da 4272 lira oldu.