Tüm maaşlara en az %36 zam müjdesi! Genç yaşlı işçi öğrenci 83.6 milyon vatandaş 2022’yi yeni maaşla karşılayacak! İşte mevcut maaş grafiği

Tüm maaşlara en az %36 zam müjdesi! Genç yaşlı işçi öğrenci 83.6 milyon vatandaş 2022'yi yeni maaşla karşılayacak! 2022 yılı işçi, memur ve emekli mevcut maaş grafiği çok araştırılanlar arasında yerini aldı. 2022 yılından hemen önce müjdeler peş peşe duyurulmuştu. Asgari ücret, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı, evde bakım maaşı ödeme tutarı yeni yılla birlikte artıyor. Aralık ayında 2022'de uygulanacak olan asgari ücret tutarının 4 bin 250 lira olduğu açıklanmıştı. En düşük emekli maaşı da 2.500 TL'ye yükseltildi. Bu aydan itibaren ödemeler başlıyor.