Kamu ve özel bankaların güncel 2022 Ocak konut kredisi faiz oranları! 1.675,73 TL taksit ile 100.000 TL konut kredisi! Vakıfbank, Garanti…
Hemen hemen herkesin hayali kendi evinin sahibi olmak ve kira ödemekten kurtulmaktır. Bu noktada aylık uygun taksitler ile kira öder gibi konut satın almak isteyenler kamu ve özel bankalarda 2022 Ocak ayı faizlerinin ne oranda değiştiğini merak ederek araştırmaya başladı. Yeni yılın ilk günlerinde faiz oranları güncellendi ve 1.675,73 TL taksit ile 100.000 TL konut kredisi için Vakıfbank, Garanti, Akbank, Ziraat Bankası, Yapı Kredi, Halkbank gibi bankaların ödeme koşullarını haberimizde derledik.
06.01.2022 08:50
- Son Güncelleme: 06.01.2022 08:50
Yeni yılın başlamasıyla birlikte ev sahibi olmanın hayalini kuran vatandaşlar kamu ve özel bankaların güncel konut kredisi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Peki 1.675,73 TL taksit ile 100.000 TL konut kredisi için geri ödeme koşulları nedir, ne kadar faiz ödenir? Bütçesini zorlamadan kolay ödeme koşulları ile ev almak isteyenler için en uygun faiz oranları ile konut kredisi seçeneklerini sizler için derledik. Vakıfbank, Garanti, Akbank, Ziraat Bankası, Yapı Kredi, Halkbank gibi daha pek çok bankanın güncel konut kredisi faiz oranları haberimizde yer alıyor.