Ve destek paraları hesaplara geçmeye başladı! Ramazan Bayramı müjdesi geldi! Ödemeler Vergi Kimlik Numarasının son hanesi 6 ve 8 olanlara...

Ramazan Bayramı'na az bir süre kala çiftçilerin beklediği ödemeler hesaplara geçmeye başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı, Buzağı Desteği, Çiğ Süt Desteği, Manda Desteği, Süt Analiz Desteği, Malak Desteği kapsamında toplamda 1 milyon 602 milyon 683 bin liralık destekleme ödemesi yapacak. Ödemelerin bir kısmı geçtiğimiz 22 Nisan'da yatmaya başlamıştı. Ancak henüz ödemesine kavuşmayan vatandaşlar bulunuyor. Paralarını halen almamış olanlar ise hesaplarını kontrol etmeye başlasın.