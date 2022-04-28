Ve destek paraları hesaplara geçmeye başladı! Ramazan Bayramı müjdesi geldi! Ödemeler Vergi Kimlik Numarasının son hanesi 6 ve 8 olanlara...
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan tarımsal destek ödemelerinde sona geliniyor. Bilindiği üzere T.C. kimlik numarasının son hanesi 0, 2 ve 4 ve Vergi Kimlik Numarasının son hanesi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 olanlar için 22 Nisan saat 18.00'den sonra ödemeler yatmaya başlamıştı. T.C kimlik numarasının son hanesi ve Vergi Kimlik Numarasının son hanesi 6 ve 8 olanlar için ise bir süredir ödeme yapılması bekleniyordu. Güzel haber geldi. Hesaplarınızı kontrol edin. İşte son dakika gelişmenin detayları...
Ramazan Bayramı'na az bir süre kala çiftçilerin beklediği ödemeler hesaplara geçmeye başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı, Buzağı Desteği, Çiğ Süt Desteği, Manda Desteği, Süt Analiz Desteği, Malak Desteği kapsamında toplamda 1 milyon 602 milyon 683 bin liralık destekleme ödemesi yapacak. Ödemelerin bir kısmı geçtiğimiz 22 Nisan'da yatmaya başlamıştı. Ancak henüz ödemesine kavuşmayan vatandaşlar bulunuyor. Paralarını halen almamış olanlar ise hesaplarını kontrol etmeye başlasın.
ÖDEMELERİN YATMASINA SAATLER KALDI!
Tarımsal destek ödemelerinin son halkası 29 Nisan'dan itibaren hesaplara yatırılıyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tarımsal destek ödemelerinin başladığını müjdelemişti.